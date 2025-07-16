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Ребус для гениев: найдите 4 отличия на картинках с семьей в комнате за 17 с

Виталий Кирсанов
16 июля 2025, 05:50
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Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Приготовьтесь проверить остроту своего зрения в интересном задании на поиск отличий.

Вы видите два одинаковых изображения семьи, сидящей в гостиной.

видео дня

На первый взгляд, эти два изображения кажутся похожими. Но это не так.

На двух картинках четыре отличия, и только самые внимательные глаза смогут найти их за 17 секунд.

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Исследования показывают, что регулярная практика решения головоломок на поиск отличий очень эффективна для укрепления здоровья мозга и улучшения памяти.

Вам удалось найти все четыре отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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