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"Бусификация" добила армию РФ - что теперь задумал Кремль и чего ждать Украине

Юрий Берендий
16 июля 2025, 05:35
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Россия провалила принудительную мобилизацию и из-за страха перед народным недовольством вынуждена просить военную помощь у Северной Кореи, заявил Свитан.
'Бусификация' добила армию РФ - что теперь задумал Кремль и чего ждать Украине
Что теперь задумал Кремль и чего ждать Украине / Коллаж Главред, фото: оккупационные власти Крыма, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

  • Принудительная мобилизация в РФ провалилась
  • Путин боится недовольства среди населения РФ
  • КНДР выгодно отправлять в Россию своих военных для войны против Украины

Россия при хваленом "неограниченном человеческом ресурсе" России она вынуждена просить войска у КНДР. Это объясняется подходом к мобилизации в России. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Путин попытался провести принудительную мобилизацию и бусификацию, но очень на этом обжегся. Потому что принудительная мобилизация ставит в строй немотивированных и профнепригодных бойцов, ведь в основном под принудительную мобилизацию попадают те, кто не сбежал от бусика. А это значит, что будут не совсем боеспособные военнослужащие", - отметил он.

видео дня

Военный эксперт отметил, что в 2022 году в армию был призван достаточно проблемный контингент так называемых "частично мобилизованных", которых фактически не подготовили должным образом, а просто использовали как "пушечное мясо". России удалось удержать отдельные направления ценой огромных человеческих потерь. Однако погибшие были чьими-то сыновьями, мужьями - и это вызвало серьезное возмущение среди родственников тех, кого насильно отправили воевать за чужие земли. Именно так, по мнению эксперта, в 2022 году это выглядело в глазах многих россиян.

"Тогда, в 2022 году, запустив маховик принудительной мобилизации, в России перепалили около 300-350 тысяч российских "федерастов", а это, как минимум, около миллиона недовольных родственников. Путину после этого точно было некомфортно, поэтому принудительная мобилизация - это последний механизм, к которому он прибегнет", - указывает он.

Свитан отметил, что, несмотря на определенные трудности, у Путина все еще есть источник пополнения армии, ведь в армию ежедневно присоединяется от 700 до 1000 россиян, преимущественно тех, кого мотивируют финансово. Это выглядит вполне логично, ведь в России более 1100 городов, и если в каждом с помощью материальных стимулов привлечь хотя бы одного добровольца, можно ежедневно набирать примерно тысячу новобранцев. Таким образом, сохраняется определенный баланс между тем сколько погибает и столько поступает.

Однако, по словам военного эксперта, для проведения масштабного наступления этого недостаточно, нужно существенное превышение этого баланса. Именно поэтому Путин и обратился к Северной Корее с просьбой прислать тысячи, а возможно и десятки тысяч солдат. И это не альтруизм - Россия платит за это миллиарды долларов.

Смотрите видео, в котором полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, для каких украинских городов наступление РФ в августе-сентябре представляет наибольшую угрозу, а также когда ВСУ могут начать операцию в Брянской области:

КНДР выигрывает от такого соглашения, ведь она получает валюту, доступ к дефицитным технологиям, включая ядерные, ракетные и баллистические, а также возможность боевой подготовки. Эксперт отметил, что отправив несколько тысяч солдат в Россию, Пхеньян фактически получает инструкторов, которые смогут потом переучить всю северокорейскую армию за несколько лет.

Поэтому, как отметил Свитан, Ким Чен Ын имеет с этого очевидную выгоду, но даже такое количество военных - критически недостаточно для изменения хода войны.

"Как Путин может использовать северокорейские войска? Он может заменить десятки тысяч россиян, которые сейчас находятся на Курском направлении и прикрывают Сумское. Такая ротация возможна. Грубо говоря, 20 тысяч россиян уйдут с Курского направления на восточный фронт, а на их место зайдут 20 тысяч северных корейцев. Такая ротация может быть. Для нас, в принципе, все это безопасно. Но нужно понимать, что россияне готовятся ко второй волне наступления, а это значит, что больше сотни тысяч россиян где-то появится - в основном там, где у нас будет провисать фронт. Думаю, что в основном это будет восточное направление, там они будут топтаться", - резюмировал Свитан.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

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О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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