Уничтожен 'мозг' ключевого производителя дронов в РФ: СМИ рассказали об атаке ГУР

Главное:
- ГУР осуществило кибератаку на компанию "Гаскар Интеграция"
- Уничтожено более 47 ТБ технической информации о производстве дронов для армии РФ
- Похищены анкеты работников и полная техническая документация по производству дронов
Киберспециалисты ГУР совместно с "Украинским киберальянсом" и группой "BO Team" осуществили масштабную кибератаку на компанию "Гаскар Интеграция" - одного из главных поставщиков дронов для армии РФ. Об этом сообщило УНИАН со ссылкой на источники в украинской разведке.
В результате кибератаки украинским спецслужбам удалось не только проникнуть в критическую инфраструктуру компании, но и нанести ей серьезный урон. Было полностью уничтожено более 47 терабайт технической информации, включая 10 терабайт резервных копий.
Кибератака вызвала полный технологический коллапс на предприятии. Компания потеряла доступ к интернету, перестали работать все производственные и бухгалтерские программы и полностью парализован центр разработок "Гаскар Интеграции". Также на заводе заблокированы все входные двери, из-за чего работникам пришлось выходить через аварийные выходы.
"Среди похищенных данных - конфиденциальные анкеты сотрудников компании, а главное - полная техническая документация по производству дронов, которая передана соответствующим специалистам Сил обороны Украины", - отметили в разведке.
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Напомним, 28 июня, в День Конституции Украины, в российском Брянске были атакованы военные объекты. Под удар попал 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.
Также ГУР Украины с помощью ударных дронов UJ-26 "Бобер" атаковало военные объекты РФ во временно оккупированном Крыму. В результате операции поражен истребитель Су-30 на аэродроме в Саках, уничтожены российские системы ПВО "Панцирь-С1", радиолокационные станции "Ниобий-СВ", "Печора-3" и "Противник-ГЭ".
Как сообщал Главред, 7 июля украинские дальнобойные дроны 7 июля атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. Попадание вызвало пожар и остановку части производства.
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Об источнике: ГУР
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