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Уничтожен "мозг" ключевого производителя дронов в РФ: СМИ рассказали об атаке ГУР

Руслана Заклинская
15 июля 2025, 19:38
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Украинские хакеры ГУР парализовали работу крупного российского завода, изготавливающего дроны для РФ.
Уничтожен 'мозг' ключевого производителя дронов в РФ: СМИ рассказали об атаке ГУР
ГУР нанесло сокрушительный удар по "Гаскар Интеграция" / Колаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Главное:

  • ГУР осуществило кибератаку на компанию "Гаскар Интеграция"
  • Уничтожено более 47 ТБ технической информации о производстве дронов для армии РФ
  • Похищены анкеты работников и полная техническая документация по производству дронов

Киберспециалисты ГУР совместно с "Украинским киберальянсом" и группой "BO Team" осуществили масштабную кибератаку на компанию "Гаскар Интеграция" - одного из главных поставщиков дронов для армии РФ. Об этом сообщило УНИАН со ссылкой на источники в украинской разведке.

В результате кибератаки украинским спецслужбам удалось не только проникнуть в критическую инфраструктуру компании, но и нанести ей серьезный урон. Было полностью уничтожено более 47 терабайт технической информации, включая 10 терабайт резервных копий.

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Кибератака вызвала полный технологический коллапс на предприятии. Компания потеряла доступ к интернету, перестали работать все производственные и бухгалтерские программы и полностью парализован центр разработок "Гаскар Интеграции". Также на заводе заблокированы все входные двери, из-за чего работникам пришлось выходить через аварийные выходы.

"Среди похищенных данных - конфиденциальные анкеты сотрудников компании, а главное - полная техническая документация по производству дронов, которая передана соответствующим специалистам Сил обороны Украины", - отметили в разведке.

Операции ГУР - новости по теме

Напомним, 28 июня, в День Конституции Украины, в российском Брянске были атакованы военные объекты. Под удар попал 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.

Также ГУР Украины с помощью ударных дронов UJ-26 "Бобер" атаковало военные объекты РФ во временно оккупированном Крыму. В результате операции поражен истребитель Су-30 на аэродроме в Саках, уничтожены российские системы ПВО "Панцирь-С1", радиолокационные станции "Ниобий-СВ", "Печора-3" и "Противник-ГЭ".

Как сообщал Главред, 7 июля украинские дальнобойные дроны 7 июля атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. Попадание вызвало пожар и остановку части производства.

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Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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