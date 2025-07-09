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Неизвестные дроны летели на Москву: у россиян истерика из-за мощных взрывов

Марина Фурман
9 июля 2025, 08:48
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В Минобороны страны-агрессора заявили, что системы ПВО якобы над территорией России сбили 86 дронов.
атака беспилотников на Россию
Дроны атаковали территории России / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вкратце:

  • В Московской области прогремели взрывы
  • Мэр Москвы отчитался о работе ПВО

В ночь на 9 июля в Московской области было неспокойно. Россияне жаловались на атаку неизвестных дронов. В частности, в Зеленограде раздавались взрывы. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Около 22:33 8 июля руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко написал, что в России встречают неизвестные летающие объекты. Он также опубликовал видео, на котором видно пролет дрона.

видео дня

Об "отражении" атаки дронов, которые якобы летели на Москву, мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин рассказывал около трех часов ночи.

Он традиционно заявил, что система ПВО России сбила беспилотник, летевший на Москву. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Позже он сообщил о еще одном сбитом беспилотнике, который пытался прорваться к Москве.

В Минобороны страны-агрессора заявили, что системы ПВО якобы над территорией России сбили 86 дронов.

По данным росСМИ, мощные взрывы раздавались в районе Зеленограда. Также под атакой БпЛА были и другие регионы России. Кроме того, из-за угрозы ударов дронами, в РФ временно закрывали аэропорт "Шереметьево".

Telegram-каналы также опубликовали видео, на которых показаны моменты пролета беспилотников в небе, взрыв БпЛА, очевидно в результате работы ПВО.

Стоит добавить, что Зеленоград считают главным научно-производственным центром российской электроники и микроэлектроники.

Россию атаковали неизвестные дроны - смотрите видео:

Неизвестные дроны летели на Москву: у россиян истерика из-за мощных взрывов

Взрывы в России - новости по теме

Напомним, 8 июля, в российском Ростове-на-Дону прогремели взрывы и вспыхнул масштабный пожар, который охватил складские и офисные помещения. Густой дым от пожара был виден во многих районах города.

Как писал Главред, в понедельник, 7 июля, неизвестные дроны атаковали Россию. По меньшей мере 7 взрывов прогремели в городе Краснозаводск Московской области.

Днем ранее на Новороссийск (Краснодарский край) была осуществлена комбинированная атака с использованием как морских, так и воздушных беспилотников. В течение нескольких часов в городе звучала воздушная тревога, работала система противовоздушной обороны, слышалась стрельба.

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О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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