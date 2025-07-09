Ракетные удары и сотни обстрелов: какие направления остаются самыми горячими на фронте

Враг пытается прорваться в ключевых районах, но ВСУ отбивают все штурмы и удерживают позиции.

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Враг проводит масштабные наступательные действия на нескольких направлениях / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

Зафиксировано 148 боестолкновений, больше всего - на Покровском направлении

Враг выпустил 6 ракет, 77 бомб и более 1100 дронов-камикадзе

ВСУ уничтожили 177 оккупантов, технику и средства РЭБ врага

С начала суток 8 июля на фронте зафиксировано 148 боевых столкновений. Самые активные атаки врага произошли на Покровском и Новопавловском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Российские захватчики нанесли два ракетных и 52 авиационных удара, применив шесть ракет и сбросив 77 управляемых бомб. Кроме того, враг задействовал 1113 дронов-камикадзе и совершил 4126 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 13 боестолкновений, враг нанес семь авиаударов, сбросил 13 управляемых бомб и совершил 260 обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

"Наиболее интенсивные бои продолжаются на Лиманском, Северском и Южно-Слобожанском направлениях. Часть столкновений - до сих пор не завершены." - Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении отбито три атаки врага возле Ступочек и Белой Горы.

Торецкое направление претерпело девять боестолкновений: враг пытался штурмовать позиции в районах Дилиевки, Торецка, Яблоновки, Русиного Яра, а также направлениях Катериновки и Александро-Калиново.

На Покровском направлении противник совершил 51 атаку в районах Попов Яра, Полтавки, Мирного, Малиновки, Миролюбовки, Разино, Лысовки, Шевченко, Звериного, Удачного, Муравки, Алексеевки, Зеленого Кута, Орехового, а также в направлениях Покровска, Молодецкого и Новопавловки. Шесть боестолкновений продолжаются.

"По предварительным данным, на этом направлении ликвидировано 177 оккупантов, уничтожена техника, дроны, РЭБ и артиллерия противника." - Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении отражено 26 атак врага в районах Запорожья, Поддубного, Мирного, Комаров, Воскресенки, Шевченко, Зеленого Поля, Свободного Поля и Новополя. Еще восемь боестолкновений продолжаются.

На Гуляйпольском направлении украинские войска отбивают один штурм возле Малиновки.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудар в районе Плавней, но наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении оккупанты один раз безуспешно пытались приблизиться к укреплениям. Враг нанес авиаудары по районам Николаевки и Львового.

Ситуация на фронте - последние новости

Как ранее сообщал Главред, РФ наступает с трех направлений, ВСУ держат линию под Волчанском. Оккупанты атаковали позиции ВСУ вблизи Волчанска и Зеленого, пытаясь прорвать украинскую оборону.

Также ранее сообщалось, что армия РФ отложила планы по захвату Сумщины из-за хитрого плана ВСУ. Для украинских военных не стало сюрпризом намерение РФ атаковать Сумщину, поэтому оккупантов ожидали неприятности.

Кроме того, российские оккупанты активизировали боевые действия на юге нашего государства. Впервые с начала полномасштабного вторжения захватчики пытаются наступать по всей линии фронта на Запорожском направлении.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

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