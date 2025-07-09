Ракетные удары и сотни обстрелов: какие направления остаются самыми горячими на фронте

Кратко:
- Зафиксировано 148 боестолкновений, больше всего - на Покровском направлении
- Враг выпустил 6 ракет, 77 бомб и более 1100 дронов-камикадзе
- ВСУ уничтожили 177 оккупантов, технику и средства РЭБ врага
С начала суток 8 июля на фронте зафиксировано 148 боевых столкновений. Самые активные атаки врага произошли на Покровском и Новопавловском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Российские захватчики нанесли два ракетных и 52 авиационных удара, применив шесть ракет и сбросив 77 управляемых бомб. Кроме того, враг задействовал 1113 дронов-камикадзе и совершил 4126 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 13 боестолкновений, враг нанес семь авиаударов, сбросил 13 управляемых бомб и совершил 260 обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.
"Наиболее интенсивные бои продолжаются на Лиманском, Северском и Южно-Слобожанском направлениях. Часть столкновений - до сих пор не завершены." - Генштаб ВСУ
На Краматорском направлении отбито три атаки врага возле Ступочек и Белой Горы.
Торецкое направление претерпело девять боестолкновений: враг пытался штурмовать позиции в районах Дилиевки, Торецка, Яблоновки, Русиного Яра, а также направлениях Катериновки и Александро-Калиново.
На Покровском направлении противник совершил 51 атаку в районах Попов Яра, Полтавки, Мирного, Малиновки, Миролюбовки, Разино, Лысовки, Шевченко, Звериного, Удачного, Муравки, Алексеевки, Зеленого Кута, Орехового, а также в направлениях Покровска, Молодецкого и Новопавловки. Шесть боестолкновений продолжаются.
"По предварительным данным, на этом направлении ликвидировано 177 оккупантов, уничтожена техника, дроны, РЭБ и артиллерия противника." - Генштаб ВСУ
На Новопавловском направлении отражено 26 атак врага в районах Запорожья, Поддубного, Мирного, Комаров, Воскресенки, Шевченко, Зеленого Поля, Свободного Поля и Новополя. Еще восемь боестолкновений продолжаются.
На Гуляйпольском направлении украинские войска отбивают один штурм возле Малиновки.
На Ореховском направлении враг нанес авиаудар в районе Плавней, но наступательных действий не проводил.
На Приднепровском направлении оккупанты один раз безуспешно пытались приблизиться к укреплениям. Враг нанес авиаудары по районам Николаевки и Львового.
Ситуация на фронте - последние новости
Как ранее сообщал Главред, РФ наступает с трех направлений, ВСУ держат линию под Волчанском. Оккупанты атаковали позиции ВСУ вблизи Волчанска и Зеленого, пытаясь прорвать украинскую оборону.
Также ранее сообщалось, что армия РФ отложила планы по захвату Сумщины из-за хитрого плана ВСУ. Для украинских военных не стало сюрпризом намерение РФ атаковать Сумщину, поэтому оккупантов ожидали неприятности.
Кроме того, российские оккупанты активизировали боевые действия на юге нашего государства. Впервые с начала полномасштабного вторжения захватчики пытаются наступать по всей линии фронта на Запорожском направлении.
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Об источнике: Генштаб ВСУ
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