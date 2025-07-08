Армия РФ отложила планы по захвату Сумщины из-за хитрого плана ВСУ - Жмайло

Что сказал Жмайло:
- Враг не достиг поставленной цели на Сумщине
- Украинские силы остановили продвижение армии РФ
- России приходится отложить планы по наступлению в Сумской области
Оккупационные войска страны-агрессора России не получают ожидаемого результата в результате атак на Сумском направлении. Об этом в эфире 24 канала рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.
По его словам, Силы обороны Украины смогли остановить продвижение оккупантов, удачно использовав момент, когда враг был в слабой позиции. В результате россияне несут немалые потери из-за успешных контрнаступательных действий ВСУ.
По состоянию на сейчас, как говорит Жмайло, локальная инициатива перехвачена Силами обороны Украины, а темпы продвижения превышают термы движения российских военных.
"Не могу сказать, что для Сумщины все закончено, но мы действительно пытаемся стабилизировать линию боевого соприкосновения. Планы россиян относительно Сум и выхода на возвышенности, южнее Юнаковки и Кондратовки, пока откладываются", - добавил он.
Ситуация в Сумской области - последние новости
Ранее военный обозреватель Дмитрий Снегирев сообщал, что у российских оккупантов пока нет тактических успехов в Харьковской и Сумской областях. Идея главы Кремля Владимира Путина по созданию, мол, буферной зоны, провалилась.
Накануне, как писал Главред, спикер УДА сообщил, что в Сумской области украинские военные сорвали блицкриг армии страны-агрессора России, которая так и не смогла закрепиться на приграничных участках области.
Напомним, положение войск страны-агрессора России в Сумской области ухудшается. Силы обороны Украины продвигаются флангами и сумели взять в клещи некоторые позиции противника.
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О персоне: Дмитрий Жмайло
Дмитрий Жмайло - украинский военно-политический эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС). Он активно комментирует вопросы национальной безопасности, оборонной политики и международных отношений, в частности в контексте войны России против Украины. Жмайло является автором многочисленных аналитических статей и интервью, где освещает актуальные вызовы для Украины и предлагает стратегические подходы к их решению.
В своих публикациях акцентирует внимание на необходимости усиления обороноспособности Украины. Регулярно выступает в украинских медиа, где анализирует текущую ситуацию на фронте, оценивает действия противника и предоставляет прогнозы по развитию событий.
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