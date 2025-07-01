ВСУ сорвали блицкриг оккупантов на горячем участке фронта - спикер УДА

Враг надеялся достичь успеха за счет быстрого продвижения, однако потерпел неудачу.

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Силы обороны остановили элитные российские войска / Коллаж: Главред, Генштаб ВСУ, скриншот из видео

Что сказал Братчук:

Армия РФ провалила очередную попытку блицкрига

Быстрые темпы прорыва не помогли врагу закрепиться на Сумщине

Плацдарма россиян в Сумской области нет

В Сумской области украинские военные сорвали блицкриг армии страны-агрессора России. Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

По его словам, командование РФ бросило на Сумщину резервы российских элитных штурмовых групп, но они так и не смогли закрепиться на приграничных участках области.

видео дня

"Вражеский блицкриг, он не удался именно на Сумщине, хотя враг максимально пытался прорвать нашу оборону. Сегодня мы можем наблюдать определенные признаки стабилизации на линии боевого соприкосновения", - подчеркнул представитель УДА.

Братчук отметил, что Силы обороны выполнили свою задачу по сдерживанию вражеского наступления. Вследствие этого противнику так и не удалось создать в Сумской области плацдарм.

Ситуация в Сумской области - последние новости

Напомним, в СМИ появилась информация, что россияне пересекли границу и продвигаются к городу Сумы, они находятся от него всего в 20 километрах.

Сумы / Инфографика: Главред

Ранее сообщалось, что в Сумской области украинские войска продолжают удерживать оборонительные позиции и одновременно готовятся к контрнаступательным операциям с целью вытеснения российских сил.

Недавно, как писал Главред, в ГПСУ сообщили, что у России недостаточно сил и средств, чтобы создать буферную зону вдоль всей границы с Украиной. Только граница в пределах Сумской области составляет около 550 километров.

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Кто такой Сергей Братчук? Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

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