Маск пообещал создать новую политическую партию в США, Трамп ответил

Кратко:
- Маск считает, что в США нужна альтернатива демократам и республиканцам
- Трамп намекнул, что компании Маска могут лишить господдержки
Американские конгрессмены, поддержавшие законопроект президента Дональда Трампа о сокращении налогов, рискуют проиграть будущие выборы. Об этом сооснователь Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск 1 июля написал в соцсети Х.
29 июня документ прошел процедурное голосование в Сенате, до этого, 22 мая, его одобрила Палата представителей. Законопроект предусматривает увеличение оборонных расходов, финансирования иммиграционной службы и снижение расходов на медицину для малоимущих, поднимая потолок госдолга США на $5 трлн.
"Каждый член Конгресса, который шел на выборы с обещаниями сократить государственные расходы, а затем немедленно проголосовал за самое большое увеличение госдолга в истории, должен склонить голову от стыда. Они проиграют праймериз в следующем году, даже если это будет последнее, что я сделаю на этой Земле", – написал Маск.
В одном из следующих постов бизнесмен пообещал, в случае утверждения законопроекта Трампа, вернуться к идее создания третьей партии в США.
"Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, на следующий день будет создана "Американская партия". Нашей стране нужна альтернатива однопартийцам – демократам и республиканцам, чтобы у народа действительно был голос", – написал он.
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social резко отреагировал на критику Маска относительно правительственного законопроекта о расходах и налогах.
В своей заметке президент США предположил, что бизнесмен не смог бы удержаться на плаву без господдержки.
"Илон, возможно, получает больше субсидий, чем кто-либо в истории, с огромным отрывом, и без этих субсидий ему, вероятно, пришлось бы сворачивать бизнес и возвращаться домой в Южную Африку", - заявил Трамп.
Президент с иронией отметил, что тогда не было бы "никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей", а страна могла бы "сэкономить огромное состояние".
В конце сообщения он даже упомянул DOGE, намекая: "Возможно, нам стоит поручить DOGE внимательно взглянуть на это?"
Отношения Маска с Трампом - новости по теме
Напомним, Илон Маск стал ключевой фигурой в окружении Дональда Трампа после выборов, что вызвало недовольство у давних соратников президента. Маск, по словам источников, вел себя как "сопрезидент", активно участвовал в звонках и встречах, иногда игнорируя интересы Трампа.
Также в марте Илон Маск должен был принять участие в закрытом брифинге Пентагона по Китаю, однако мероприятие было отменено по указанию президента США Дональда Трампа. По данным Axios, Трамп был возмущен приглашением Маска из-за его тесных бизнес-связей с Китаем и заявил: "Какого черта Илон там делает? Убедитесь, что он туда не поедет".
Как сообщал Главред, Илон Маск исчез из публичного пространства, хотя еще недавно активно фигурировал в медиа, соцсетях и политических кругах. По данным Politico, о нем перестали упоминать и Дональд Трамп, и Белый дом. Это может быть связано с тем, что рейтинг Маска ниже рейтинга Трампа, и его упоминание вредит Республиканской партии. Некоторые республиканцы прямо заявили: "С ним покончено, люди его ненавидят".
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