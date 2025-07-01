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Маск пообещал создать новую политическую партию в США, Трамп ответил

Виталий Кирсанов
1 июля 2025, 09:16
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Республиканцы Трампа в Конгрессе не смогут переизбраться, считает Маск.
Маск пообещал создать новую политическую партию в США
Маск пообещал создать новую политическую партию в США / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, x.com/elonmusk

Кратко:

  • Маск считает, что в США нужна альтернатива демократам и республиканцам
  • Трамп намекнул, что компании Маска могут лишить господдержки

Американские конгрессмены, поддержавшие законопроект президента Дональда Трампа о сокращении налогов, рискуют проиграть будущие выборы. Об этом сооснователь Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск 1 июля написал в соцсети Х.

29 июня документ прошел процедурное голосование в Сенате, до этого, 22 мая, его одобрила Палата представителей. Законопроект предусматривает увеличение оборонных расходов, финансирования иммиграционной службы и снижение расходов на медицину для малоимущих, поднимая потолок госдолга США на $5 трлн.

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"Каждый член Конгресса, который шел на выборы с обещаниями сократить государственные расходы, а затем немедленно проголосовал за самое большое увеличение госдолга в истории, должен склонить голову от стыда. Они проиграют праймериз в следующем году, даже если это будет последнее, что я сделаю на этой Земле", – написал Маск.

В одном из следующих постов бизнесмен пообещал, в случае утверждения законопроекта Трампа, вернуться к идее создания третьей партии в США.

"Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, на следующий день будет создана "Американская партия". Нашей стране нужна альтернатива однопартийцам – демократам и республиканцам, чтобы у народа действительно был голос", – написал он.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social резко отреагировал на критику Маска относительно правительственного законопроекта о расходах и налогах.

В своей заметке президент США предположил, что бизнесмен не смог бы удержаться на плаву без господдержки.

"Илон, возможно, получает больше субсидий, чем кто-либо в истории, с огромным отрывом, и без этих субсидий ему, вероятно, пришлось бы сворачивать бизнес и возвращаться домой в Южную Африку", - заявил Трамп.

Президент с иронией отметил, что тогда не было бы "никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей", а страна могла бы "сэкономить огромное состояние".

В конце сообщения он даже упомянул DOGE, намекая: "Возможно, нам стоит поручить DOGE внимательно взглянуть на это?"

Илон Маск
Илон Маск / Главред - инфографика

Отношения Маска с Трампом - новости по теме

Напомним, Илон Маск стал ключевой фигурой в окружении Дональда Трампа после выборов, что вызвало недовольство у давних соратников президента. Маск, по словам источников, вел себя как "сопрезидент", активно участвовал в звонках и встречах, иногда игнорируя интересы Трампа.

Также в марте Илон Маск должен был принять участие в закрытом брифинге Пентагона по Китаю, однако мероприятие было отменено по указанию президента США Дональда Трампа. По данным Axios, Трамп был возмущен приглашением Маска из-за его тесных бизнес-связей с Китаем и заявил: "Какого черта Илон там делает? Убедитесь, что он туда не поедет".

Как сообщал Главред, Илон Маск исчез из публичного пространства, хотя еще недавно активно фигурировал в медиа, соцсетях и политических кругах. По данным Politico, о нем перестали упоминать и Дональд Трамп, и Белый дом. Это может быть связано с тем, что рейтинг Маска ниже рейтинга Трампа, и его упоминание вредит Республиканской партии. Некоторые республиканцы прямо заявили: "С ним покончено, люди его ненавидят".

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