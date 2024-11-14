Ведет себя, как 'сопрезидент': Маск не хочет уезжать из резиденции Трампа, - NBC News

Илон Маск находится в резиденции Трампа в любое время суток, сидит с президентом и участвует в звонках и встречах.

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Маск ведет себя так, будто он сопрезидент / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Вкратце:

Илон Маск стал ключевой фигурой в окружении Дональда Трампа после выборов

Он часто находится в резиденции Трампа и ведет себя, как "сопрезидент"

Маск активно участвует в звонках и встречах, продвигая собственные идеи

Известный миллиардер и предприниматель Илон Маск стал ключевой фигурой в окружении Дональда Трампа после выборов. Он ведет себя, как "сопрезидент", что раздражает многих давних соратников новоизбранного президента США. Об этом пишет NBC News.

"По словам источников, почти постоянное присутствие Маска в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго в течение недели после дня выборов стало раздражать людей, которые были в окружении Трампа дольше, чем он, и которые считают, что он превышает свою роль в переходном периоде", - отметили в издании. видео дня

По словам одного из собеседников, Маск "ведет себя так, будто он сопрезидент, и следит за тем, чтобы все об этом знали". Кроме этого, Маск пытается заставить Трампа чувствовать свою зависимость от него.

В издании утверждают, что Илон Маск появился в Мар-а-Лаго, чтобы узнать результаты выборов, и провел там большую часть недели. Все это время он находится рядом с Трампом, участвует в звонках и встречах.

Один собеседник издания из окружения избранного президента США рассказал, что у Маска "есть свое мнение обо всем" и высказывает он его настолько настойчиво, что это начало вызывать недовольство со стороны давних советников Трампа. Еще один собеседник подчеркнул, что Маск продвигает собственную повестку дня, часто игнорируя интересы Трампа.

На одной из встреч с республиканцами Трамп похвалил Маска, однако с юмором заметил: "Илон не хочет возвращаться домой. Я не могу от него избавиться". Хотя комментарий президента был сказан в шутку, он отразил мнение многих, что влияние Маска на Трампа может стать чрезмерным.

Дружба Маска и Трампа - что известно

Как ранее сообщал Главред, 6 ноября состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, в котором также принял участие Илон Маск. Это подчеркивает, насколько влиятельным может быть Маск во второй администрации Трампа.

Также, как отмечает CNN, Маск не намерен занимать должность в администрации Дональда Трампа, но сохраняет влияние на нее снаружи. Резиденция Трампа в Мар-а-Лаго стала местом встречи двух групп: тех, кто стремится занять должности в будущем правительстве, и тех, кто пытается продвинуть своих кандидатов.

Кроме этого, Илон Маск прокомментировал новость Newsweek о планах Трампа создать демилитаризованную зону между Россией и Украиной. Он написал, что "вскоре бессмысленным убийствам придет конец", добавив, что время для "разжигателей войны и спекулянтов прошло".

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Кто такой Илон Маск Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями. Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки сервисов глобальной спутниковой системы Starlink на территорию Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года. 3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактически поддерживающий российскую пропаганду. Этот твит привел к бурным негативным реакциям, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск получил всеобщее осуждение некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года для того, чтобы задобрить Путена?" На твит отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, который за Украину или Илона Маска, который за Россию. В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте. 13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

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