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"Илон сошел с ума": между Трампом и Маском разгорелась острая публичная ссора

Руслана Заклинская
5 июня 2025, 21:43обновлено 5 июня, 22:46
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Маск заявил, что без него Трамп проиграл бы выборы и назвал законопроект о продлении налоговых льгот "отвратительной мерзостью".
'Илон сошел с ума': между Трампом и Маском разгорелась острая публичная ссора
Трамп и Маск обменялись обвинениями / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, x.com/elonmusk

Главное:

  • Трамп разочарован в Маске
  • Трамп раскритиковал Маска из-за недовольства новым законопроектом о налогах и расходах
  • Маск заявил, что законопроект ему вообще не показывали и без него Трамп проиграл бы выборы

Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал своего друга и советника - миллиардера Илона Маска. Лидер США заявил, что ранее поддерживал Маска, но теперь испытывает глубокое разочарование. Об этом пишет The Guardian.

Трамп раскритиковал Маска после того, как тот выразил недовольство относительно законопроекта о налогах и государственных расходах, который недавно приняли в Конгрессе. По словам президента, Илон Маск был хорошо ознакомлен с этим законопроектом и не имел никаких возражений, пока не узнал о сокращении налоговых льгот для электромобилей - именно это вызвало у него недовольство.

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"Илон знал внутреннюю суть этого законопроекта лучше, чем почти любой из присутствующих здесь... Он знал о нем все. У него не было с ним никаких проблем. Вдруг у него появилась проблема, и она возникла только тогда, когда он узнал, что нам придется сократить мандат на электромобили, потому что это миллиарды и миллиарды долларов", - заявил Трамп.

В то же время Трамп добавил, что понимает такую позицию, но вновь подчеркнул, что Маск полностью знал все детали законопроекта. Президент напомнил, что ранее Маск положительно высказывался о нем и не делал личных оскорблений, но теперь Трамп ожидает новых критических заявлений, из-за чего он очень разочарован в миллиардере.

"И если вы видели его заявления обо мне, которые, я уверен, вы можете очень легко найти, это еще свежая запись, он говорил обо мне самые прекрасные вещи и не говорил обо мне ничего плохого лично, но я уверен, что это будет следующим шагом, и я очень разочарован в Илоне. Я очень помогал Илону", - добавил американский лидер.

Илон Маск
Илон Маск / Главред - инфографика

Ответ Маска

В ответ Илон Маск заявил, что ему вообще не показывали этот законопроект. По его словам, законопроект "приняли посреди ночи так быстро, что почти никто в Конгрессе не смог его даже прочитать".

"Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы 51 голос против 49 в Сенате... Такая неблагодарность", - написал Маск в X.

'Илон сошел с ума': между Трампом и Маском разгорелась острая публичная ссора
Обвинения Маска / Фото: скриншот

Раскол между Дональдом Трампом и Илоном Маском обострился после того, как Маск публично раскритиковал законопроект Трампа о налогах и расходах. Предприниматель назвал его "отвратительной мерзостью", резко выступив против увеличения дефицита бюджета США. В соцсети X Маск продолжил публичные нападки, иронично назвав законопроект Трампа "Big Ugly Bill" ("большой отвратительный законопроект").

На фоне публичного конфликта между миллиардером и президентом акции Tesla начали падать.

'Илон сошел с ума': между Трампом и Маском разгорелась острая публичная ссора
Акции Tesla падают / Фото: скриншот

Бывший глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск запустил опрос на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), в котором предложил создать новую политическую партию в США. По словам миллиардера, такая партия должна была бы представлять "истинные интересы 80% американцев".

Трамп пригрозил Маску прекратить финансирование

Эти заявления вызвали жесткую реакцию со стороны президента США Дональда Трампа. Американский лидер заявил, что Маск "просто сошел с ума".

"Илон "истощал", я попросил его уйти, я отменил его Мандат на электромобили, который заставлял всех покупать электромобили, которых никто другой не хотел (он знал месяцами, что я собираюсь это сделать!), и он просто сошел с ума!", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Кроме того, Трамп предложил прекратить государственные субсидии и контракты для Маска, чтобы сэкономить "миллиарды и миллиарды долларов" для бюджета США. В ответ Илон Маск коротко прокомментировал слова Трампа: "Такая очевидная ложь. Так грустно".

После этого Илон Маск публично обвинил президента США в причастности к делу Джеффри Эпштейна. Предприниматель заявил, что Трамп фигурирует в так называемых "файлах Эпштейна".

"Время сбросить действительно большую бомбу: Дональд Трамп есть в файлах Эпштейна. Это настоящая причина, почему их не обнародовали. Хорошего дня, Дональд Трамп! Отметьте этот пост на будущее. Правда выйдет наружу", - заявил Макс.

Отношения Маска с Трампом - новости по теме

Напомним, Илон Маск стал ключевой фигурой в окружении Дональда Трампа после выборов, что вызвало недовольство у давних соратников президента. Маск, по словам источников, вел себя как "сопрезидент", активно участвовал в звонках и встречах, иногда игнорируя интересы Трампа.

Также в марте Илон Маск должен был принять участие в закрытом брифинге Пентагона по Китаю, однако мероприятие было отменено по указанию президента США Дональда Трампа. По данным Axios, Трамп был возмущен приглашением Маска из-за его тесных бизнес-связей с Китаем и заявил: "Какого черта Илон там делает? Убедитесь, что он туда не поедет".

Как сообщал Главред, Илон Маск исчез из публичного пространства, хотя еще недавно активно фигурировал в медиа, соцсетях и политических кругах. По данным Politico, о нем перестали упоминать и Дональд Трамп, и Белый дом. Это может быть связано с тем, что рейтинг Маска ниже рейтинга Трампа, и его упоминание вредит Республиканской партии. Некоторые республиканцы прямо заявили: "С ним покончено, люди его ненавидят".

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"Гардиан

"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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