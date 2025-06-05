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Трамп провел переговоры с Си Цзиньпином - первые подробности

Юрий Берендий
5 июня 2025, 17:33обновлено 5 июня, 18:18
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На фоне обострения торговой войны между США и Китаем президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.
Трамп провел переговоры с Си Цзиньпином - первые подробности
Трамп провел переговоры с Си Цзиньпином / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

О чем говорится в материале:

  • Трамп провел телефонный разговор с главой КНР
  • Деталей разговора пока нет

5 июня состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщает китайское государственное агентство Xinhua, инициатором диалога выступил глава Белого дома.

О результатах переговоров сообщил президент США Дональд Трамп в заметке в социальной сети Truth Social.

видео дня

"Я только что завершил очень плодотворный телефонный разговор с президентом Китая Си Цзиньпином, во время которого мы обсудили некоторые тонкости недавно заключенного и согласованного торгового соглашения.

Трамп отметил, что телефонный разговор с китайским лидером длился около полутора часов и завершился с положительными итогами для обеих сторон. Было достигнуто понимание по вопросам, связанным с продукцией из редкоземельных элементов. В ближайшее время стороны проведут переговоры - место еще согласовывается. Американскую делегацию возглавят министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник и торговый представитель США Джеймисон Грир. Также лидеры обменялись приглашениями посетить свои страны.

"Как президенты двух великих держав, мы оба с нетерпением ждем этой встречи. Разговор был почти полностью посвящен торговле. Ничего не обсуждалось относительно России/Украины или Ирана. Мы сообщим СМИ о графике и месте проведения предстоящей встречи. Спасибо за внимание к этому вопросу!", - резюмировал президент США.

Накануне телеканал CNN сообщал, что Трампу не удавалось связаться с Си Цзиньпином в течение нескольких недель. При этом в последние месяцы американский президент неоднократно заявлял, что именно его личные контакты с лидером Китая могут способствовать урегулированию масштабного торгового конфликта между странами.

"Расхождение в том, как каждая из сторон говорила - или не говорила - о звонке заранее, лишь подчеркнуло расширение пропасти между двумя крупнейшими экономиками мира. Каждая из сторон, кажется, убеждена, что звонок может не состояться в любой момент. И это не только споры о пошлинах, критически важных минералах, деталях для реактивных двигателей или компьютерных чипах, которые вызвали разрыв. Это также вопрос кардинально разных стилей двух лидеров", - говорится в материале.

Журналисты обращают внимание на то, что хотя Дональд Трамп стремится вести переговоры с Си Цзиньпином в своем стиле - напрямую и в форме личных договоренностей, такой подход существенно отличается от привычной для Китая стратегии ведения международного диалога.

Из-за опасений относительно непредсказуемости Трампа и его склонности ставить иностранных лидеров в неудобное положение, китайская сторона сознательно затягивала с ответом на его запросы о телефонном разговоре.

По данным источников, в Пекине настороженно отреагировали на публичные "засады", которые Трамп ранее устраивал в Белом доме во время встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ЮАР Сирилом Рамафосой, и стремились избежать подобных ситуаций даже в закрытом формате.

Торговые войны Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, торговая война между США и Китаем обостряется, повышая риск перерастания в вооруженное противостояние. Пекин больше не рассматривает возможность нормализации отношений с Вашингтоном. По данным The Washington Post, оба государства приближаются к экономическому кризису и не намерены идти на уступки друг другу.

Ситуацию прокомментировал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар, отметив, что инициатива по новому витку торгового напряжения, вероятно, принадлежит действующему президенту США Дональду Трампу.

Несмотря на конфликт с Китаем, Трамп избегает резких действий в отношении российского лидера Владимира Путина. По мнению экс-дипломата Бориса Бондарева, это может свидетельствовать о стремлении американского президента склонить Кремль на сторону Вашингтона для противодействия Китаю.

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Что известно о политической системе Китая (КНР)?

Политическая система Китая является уникальной и отличается от западных моделей. Китай является однопартийным государством, где Коммунистическая партия Китая (КПК) имеет доминирующую роль. Власть концентрируется в руках центрального правительства, а руководство КПК имеет решающее влияние на политические решения страны. Главными органами власти являются Всекитайский народный конгресс (ВНК) и его постоянный комитет, которые формально представляют высшую законодательную власть в стране.

Глава КНР является главнокомандующим вооружёнными силами, но его власть ограничена Комитетом Центрального военно-политического совета. Правительство Китая отвечает перед ВНК и выполняет его решения. Глава КНР избирается Всекитайским народным конгрессом (ВНК) на пятилетний срок и может быть избран на второй срок. Председатель КНР имеет очень широкие права и полномочия, руководит внутренней и внешней политикой.

Председатель КНР, как правило, избирается из числа членов Политбюро ЦК КПК. Таким образом, эта должность отражает подчинённость главы КНР политической системе Китая, где власть сосредоточена в руках Коммунистической партии Китая.

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КНР Дональд Трамп Торговая война США и Китая торговая война США
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