Папа Римский обратился к Путину: что именно Лев XIV попросил у главы Кремля

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- Папа Римский провел телефонный разговор с Путиным
- Во время переговоров они обсудили войну в Украине и обмен пленными
Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Понтифик призвал главу Кремля сделать шаг в пользу мира и диалога. Об этом заявил директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни, цитирует Vatican News.
В издании говорится, что телефонный разговор состоялся еще вчера днем - он был первым с момента вступления Льва XIV на Святой престол. Путин и Понтифик обсудили войну в Украине и гуманитарную ситуацию в мире.
"Папа призвал Россию сделать жест, способствующий миру, подчеркнув важность диалога для установления позитивных контактов между сторонами и поиска решений конфликта", - сказал Бруни.
Кроме того, Папа Лев XIV и президент Путин обсудили вопрос обмена пленными.
"Лев вспомнил патриарха Кирилла, поблагодарив его за поздравления, полученные в начале своего понтификата, и подчеркнул, что общие христианские ценности могут стать светом, который помогает искать мир, защищать жизнь и стремиться к настоящей религиозной свободе", - рассказал директор пресс-службы Святого Престола.
Заявления Папы Римского относительно войны в Украине - новости по теме
Недавно Папа Римский Лев XIV выразил готовность организовать в Ватикане новый раунд переговоров между Украиной и Россией.
По данным Deutsche Welle, при условии согласия обеих сторон мирные консультации при посредничестве Ватикана могут начаться в течение трех-четырех недель. При этом Папа Римский непосредственно участвовать в переговорах не будет - предполагается работа делегаций на техническом уровне.
Как писал Главред, Папа Лев в инаугурационной речи говорил об Украине. Он упомянул Украину в молитве "Regina Coeli", использовав слово "измученная", которое употреблял покойный Папа Франциск, когда говорил о развязанной РФ войне. Он добавил, что из-за войны в Украине гибнут много молодых людей.
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