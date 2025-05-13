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Украина в тройке стран: СМИ узнали, куда с первым визитом приедет Папа Римский

Руслана Заклинская
13 мая 2025, 13:21
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Президент Украины Владимир Зеленский первым официально пригласил Папу в Киев.
Украина в тройке стран: СМИ узнали, куда с первым визитом приедет Папа Римский
Папа Лев XIV получил приглашение сразу от нескольких стран / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube

Кратко:

  • Новый Папа Римский получил приглашение от нескольких стран для визита
  • Первыми странами, куда может прибыть Лев XIV, являются Турция, Украина и Перу
  • Поездка в США не планируется в ближайшее время

Новый понтифик Римско-Католической Церкви Папа Лев XIV несмотря на то, что находится в должности всего пять дней, уже получил ряд официальных приглашений в разные страны. Первыми государствами, которые могут принять его с апостольским визитом, станут Турция, Украина и Перу. Об этом сообщило итальянское издание La Repubblica.

Президент Украины Владимир Зеленский стал первым мировым лидером, который официально пригласил нового Папу в свою страну. Во время телефонного разговора с Львом XIV он пригласил понтифика посетить Киев.

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"Такой визит принесет настоящую надежду всем верующим и всему нашему народу", - отметил Зеленский.

Президент также поблагодарил Святейшего Отца за усилия Ватикана в вопросе возвращения в Украину детей, депортированных в Россию и подчеркнул важность продолжения этой миссии. Стороны согласились поддерживать регулярный контакт.

Несмотря на это, конкретного решения относительно визита пока не озвучено. Новоизбранный Понтифик, известный своей взвешенностью, сейчас полагается преимущественно на Государственный секретариат Ватикана и разветвленную дипломатическую сеть апостольских нунций.

Визит в Турцию

Первым официальным визитом Папы Льва XIV, вероятно, станет поездка в турецкий город Изник (историческая Никея), где 1700 лет назад состоялся Первый Никейский собор - одно из ключевых событий в истории христианства.

"Я знаю о проекте, мы готовим организацию", - сказал Папа журналистам.

Ожидается, что это событие поддержит и Вселенский патриарх Варфоломей, который уже вскоре должен прибыть в Ватикан на праздничную мессу. Визит может стать важным шагом в диалоге между католической и православной церквями.

Неизвестно, остановится ли Папа также в столице Турции - Анкаре. Это потребует отдельного дипломатического согласования, поскольку страна уже принимала Папу Франциска в 2014 году.

Визит в Перу

Папа Лев XIV, который в прошлом работал миссионером в Перу в течение двух десятилетий, не оставил без ответа вопрос журналистки из этой страны относительно возможного визита. Его ответ был коротким, но красноречивым: "Ожидайте новостей обо мне в Перу вскоре".

США - не на повестке дня

На вопрос о возможной поездке в Соединенные Штаты, Папа ответил сдержанно: "Нескоро".

Также он еще на этапе пребывания в сане кардинала отказался от некоторых путешествий, в частности в португальскую Фатиму: "Кардинал Превост планировал приехать, но планы изменились".

Новый Папа Римский - новости по теме

Напомним, 8 мая в Ватикане был избран новый Папа Римский. Традиционным знаком этого стало появление белого дыма из дымохода Сикстинской капеллы, что свидетельствует об успешном завершении конклава. Впоследствии стало известно имя нового понтифика - им стал американец Роберт Фрэнсис Превост.

Как сообщал Главред, Роберт Фрэнсис Превост взял имя Лев XIV. Он стал первым понтификом из Северной Америки.

Вскоре после торжественного объявления Лев XIV впервые вышел на балкон базилики Святого Петра, где обратился с первой речью к миру. Хотя новый понтифик прямо не упомянул Украину в контексте войны, он недвусмысленно намекнул на актуальность потребности в мире на украинской земле. Лев XIV призвал к построению мостов взаимопонимания между народами и к открытому диалогу.

Президент Владимир Зеленский 12 мая провел первый телефонный разговор с новым Папой Римским Львом XIV. По словам президента, беседа была "теплой и предметной".

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Что известно о La Repubblica?

La Repubblica - итальянская газета, которая исповедует умеренно левые взгляды и соревнуется за звание самой популярной в стране с Corriere della Sera. Основана в 1976 году издателем еженедельника L'Espresso Карло Караччоло. Сейчас в медиа-группу Gruppo Editoriale L'Espresso также входит телеканал Repubblica Radio TV, пишет Википедия.

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