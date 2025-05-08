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Первая речь нового Папы Римского: какие заявления сделал Лев XIV

Ангелина Подвысоцкая
8 мая 2025, 21:26
1663
Новый Папа Римский Лев XIV акцентировал на необходимости достигать мира в мире с помощью диалога.
Папа Римский Лев XIV
Первая речь Папы Римского Льва XIV / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

  • Лев XIV стал новым Папой Римским
  • Он выступил со своей первой речью во время торжественной церемонии

В Ватикане избрали нового Папу Римского. Им стал американец Роберт Фрэнсис Прево - Лев XIV. Новый Папа сделал свое первое заявление после торжественного первого выхода на балкон. Видео уже разлетелось в Сети.

Новый Папа Римский поздравил всех людей. Он пожелал мира и единства каждому и всем семьям. Также Лев XIV вспомнил и предыдущего Папу Франциска и благословил всех.

видео дня

"Я хотел бы, чтобы это приветствие мира вошло в ваши сердца и объединило ваши семьи, и объединило всех, всех, кем бы они ни были, все народы и всю Землю. Мир вам. Это мир, который разоружен, обезоружен, смиренен, но в то же время настойчив. И он исходит от Бога. Бога, который безусловно любит всех нас. И позволяет нам слышать даже слабые голоса. И Папа Франциск, на самом деле, всегда был отважным, и он благословил Рим. Папа, который благословил Рим, в то пасхальное утро уделил свое благословение миру, всему миру. Поэтому давайте следовать за этим благословением. Бог любит нас. Бог любит всех вас, и грех не победит. Мы все в руках Божьих", - сказал он.

Лев XIV прямо не говорил ничего об Украине, но он акцентировал на том, что на нашей земле нужен мир. Он отметил необходимость диалога и встреч для достижения мира.

"Вы также должны помогать нам и помогать друг другу строить мосты, строить мосты через диалог, через встречи. И мы все должны быть единым народом, который всегда живет в мире", - сказал он.

Новый Папа поблагодарил всех кардиналов, которые избрали его преемником. После своей речи он вместе со всеми присутствующими помолились.

Смотрите видео с речью Папы Римского Льва XIV:

Папа Римский
Первая речь нового Папы Римского / фото: скриншот

Новый Папа Римский - последние новости

Как сообщал Главред, 8 мая стало известно о том, что в Ватикане избрали нового Папу Римского. Об этом свидетельствовал белый дым, который выходил из дымохода Сикстинской капеллы. Вскоре стало известно, что новым Папой Римский стал американец Роберт Фрэнсис Прево.

Также мы рассказывали о том, чем он уникален. Новый духовный лидер взял себе имя Лев XIV. Отмечается, что он стал первым Папой Римским из Северной Америки.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к новому Папе Римскому сразу после избрания. Он поздравил его с началом понтификата и подчеркнул, что Украина высоко ценит неизменную позицию Святого Престола относительно уважения к международному праву, осуждения российской военной агрессии и поддержки прав мирного населения.

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