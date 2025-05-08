Зеленский обратился к новому Папе Римскому сразу после избрания - что сказал

Президент Владимир Зеленский поздравил нового Папу Римского Льва XIV и призвал Ватикан к дальнейшей духовной поддержке Украины в условиях войны.

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Зеленский обратился к новому Папе Римскому сразу после избрания / Коллаж главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы Зеленского:

Украина ценит позицию Ватикана относительно уважения к международному праву

Украина надеется на поддержку со стороны Ватикана

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на назначение нового Папы Римского Льва XIV на престол святого Петра и поздравил его с началом понтификата. Соответствующее заявление он сделал в заметке в Telegram.

Он подчеркнул, что Украина высоко ценит неизменную позицию Святого Престола относительно уважения к международному праву, осуждения российской военной агрессии и поддержки прав мирного населения.

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"В этот решающий для нашей страны момент надеемся на дальнейшую моральную и духовную поддержку со стороны Ватикана усилий Украины, направленных на восстановление справедливости и достижения прочного мира. Желаю Его Святейшеству Льву XIV мудрости, вдохновения, духовных и физических сил в выполнении его высокой миссии. Ad multos annos!", - резюмировал Зеленский.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, определяя целесообразность украинских ударов по территории страны-агрессора России именно 9 мая, следует сосредотачиваться на главной цели - уничтожении ее военной инфраструктуры. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Между тем бывший президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану выступить посредником в мирных переговорах между Киевом и Москвой.

Также Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины освободили лесной массив, который российские оккупанты называли "Берлин" на Харьковщине. После длительных боев, которые длились около полугода, украинская армия восстановила контроль над несколькими квадратными километрами к северу от Липцов.

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