Ратификация соглашения с США и новый Папа Римский: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 8 мая по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 8 мая / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншоты из видео

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Партизаны провели диверсию: без связи остались военные объекты в Подмосковье

Партизаны движения АТЕШ заявили, что лишили связи военные объекты в Московской области. Они утверждают, что успешно провели диверсию в населенном пункте Могильцы и уничтожили оборудование трансформаторной подстанции, которая обеспечивала электро- и телекоммуникационную инфраструктуру региона.

Как пишет партизанское движение в Telegram, в результате вывода из строя подстанции возникли перебои связи сразу в ряде важных военных объектов РФ.

видео дня

"Главная" валюта может измениться: в НБУ сказали, будет ли переход с доллара на евро

Глава Национального банка Андрей Пышный заявил, что Украина рассматривает возможность отойти от доллара США, как валюты основной курсовой привязки, в пользу евро.

Как пишет Reuters, Пышный объясняет такой гипотетический сценарий несколькими факторами, а именно:

потенциальное вступление страны в Европейский Союз;

усиление роли ЕС в обеспечении обороноспособности Украины;

"большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации глобальной торговли".

Получит ли Украина ракеты Taurus: канцлер Германии заинтриговал заявлением

Киев может положиться на новое правительство Германии относительно передачи крылатых ракет Taurus. Об этом в эфире канала ZDF заявил новый канцлер страны Фридрих Мерц.

"Президент Зеленский знает, что он может полагаться на меня и на Федеративную Республику", - сказал Мерц, отвечая на вопрос о поставках ракет Taurus.

Путин объявил перемирие на три дня: стало известно, соблюдают ли оккупанты тишину

Несмотря на обещания Кремля прекратить огонь ко Дню победы 9 мая уже в течение первых семи минут "перемирия" российская армия несколько раз ударила реактивными системами залпового огня по прифронтовым районам и линиям боевого соприкосновения. Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников в своем Telegram-канале ночью 8 мая.

ВСУ провели масштабную операцию: удалось отбросить врага подальше от Харькова

Силы обороны Украины восстановили позиции возле поселка Липцы Харьковской области. Об этом сообщила команда аналитиков DeepState утром, 8 мая.

Представитель бригады НГУ "Хартия" в Telegram-канале заявил, что украинские бойцы смогли оттеснить российских оккупантов дальше от Харькова и восстановить контроль над важным природным и тактически значимым участком местности.

Киев провел переговоры с Виткоффом и Келогом о 30-дневном перемирии: что известно

Украина провела серию онлайн-встреч с партнерами США, ЕС, Северной Европы и Балтии по 30-дневному перемирию. В переговорах участвовали спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Кит Келлог.

Глава Офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram, что Украина во время переговоров отметила, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к справедливому и устойчивому миру. В то же время предложение Кремля относительно так называемого "трехдневного перемирия" касалось только безопасного проведения парада в Москве и было политической манипуляцией.

Подорожают ли овощи и фрукты в Украине: стало известно, как изменятся цены

На полках украинских магазинов уже появляются первые плоды нового урожая овощей и фруктов. Цены на сезонную продукцию будут постепенно снижаться, но из-за весенних заморозков может возникнуть дефицит некоторых продуктов.

О том, как могут измениться цены на овощи и фрукты в Украине в ближайшее время и что повлияет на изменение цены, рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии РБК-Украина.

Насыпало два сантиметра снега и ударил мороз: где в Украине свирепствует непогода

Погода в мае не перестает удивлять. В Украину вернулась настоящая зима. В частности, в Карпатах, на горе Поп Иван, ударил мороз и насыпало два сантиметра снега. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в в четверг, 8 мая.

Мокрый снег, заморозки и дождь: украинцам назвали дату опасной погоды

Погода в Украине в пятницу, 9 мая, принесет новые неприятные "сюрпризы". В этот день над южной частью нашего государства расположится циклон. Он и его атмосферные фронты обусловят завтра дождливую погоду в большинстве областей Украины.

А в Карпатах будет идти мокрый снег. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

В российском Татарстане масштабный пожар на заводе КамАЗ - что известно

В российском Татарстане вспыхнул пожар на одном из заводов. Местные телеграм-каналы активно публикуют кадры с места пожара.

В частности, в сети утверждают, что речь идет о заводе КамАЗ в Набережных Челнах, который является одним из крупнейших российских производителей больших грузовиков.

Два вида популярных фруктов могут исчезнуть с прилавков: какова причина

Заморозки, которые наблюдались в Украине весной и до сих пор время от времени возвращаются, затронули плодовые деревья. Эксперты East Fruit отмечают, что последняя волна заморозков в конце апреля задела поздние сорта плодовых деревьев, в частности яблони и груши.

Больше всего жалоб на возможные потери урожая поступает из Винницкой области, которую называют "столицей садоводства". В этом регионе температура воздуха опускалась до -5...-6 градусов, и из-за этого цветущие сады могли пострадать.

В Институте садоводства НААН не исключили вероятность полного уничтожения урожая абрикосов и алычи, пишет РБК-Украина. Кроме этого отмечается, что могли быть уничтожены до 30% урожая вишни и черешни из-за влияния низких температур на фертильность пыльцы.

Почему перемирие между Украиной и РФ невозможно: ISW назвали главное препятствие

Специальный посланник США в Украине генерал в отставке Кит Келлог 6 мая заявил, что главным препятствием для установления мира остается позиция страны-агрессора России. Об этом сообщает Институт изучения войны(ISW).

Соблюдает ли РФ режим тишины: Сибига сделал жесткое заявление о "перемирии"

Несмотря на объявленное "перемирие" российским преступником Владимиром Путиным, оккупанты продолжают атаковать по всей линии фронта. Только с полуночи до полудня РФ 734 раза нарушила режим прекращения огня и провела 63 штурмовые операции, 23 из которых до сих пор продолжаются. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Результаты утренних выборов Папы Римского: какой дым поднялся над Ватиканом

Утреннее голосование за нового Папу Римского не увенчалось успехом. Как и предыдущий раз, над Сикстинской капеллой поднялся черный дым. Об этом пишет Sky News.

"Из трубы над Сикстинской капеллой поднимается черный дым. Это означает, что ожидание нового Папы продолжается", - говорится в сообщении.

Историческое решение: Рада утвердила соглашение о недрах между США и Украиной

Верховная Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых, которое недавно подписали США и Украина. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в четверг, 8 мая.

Он отметил, что "за" отдали свои голоса 338 нардепов.

Часть Украины может остаться без газа - в чем причина

Если страна-агрессор Россия летом будет осуществлять масштабные атаки по Украине и бить по объектам инфраструктуры, есть риск, что часть Украины зимой будет без газа. Об этом заявил народный депутат от фракции Слуга народа, член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк в интервью Телеграфу.

Цены на аренду квартир резко упали в 2 областях: сколько украинцам придется платить

В Украине в апреле по сравнению с мартом этого года в большинстве областей незначительно изменилась стоимость аренды жилья - цены колебались в пределах нескольких процентов. Однако в нескольких регионах произошло значительное снижение цены.

Трамп пригласил нового посредника для переговоров между Украиной и РФ - кто им будет

Дональд Трамп предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану выступить посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Об этом сообщает издание Hürriyet.

В рамках недавнего телефонного разговора Трамп и Эрдоган обсудили ряд политических вопросов. По словам Трампа, он рассчитывает на привлечение Турции к процессу прекращения войны.

Цена взлетит на 25%: в Украине из-за дефицита подорожает ряд популярных продуктов

В Украине из-за весенних заморозков может возникнуть дефицит ряда фруктов и ягод. Так, из-за неблагоприятных погодных условий пострадали урожаи абрикосов, яблок и голубики.

Вследствие этого цены на персики и абрикосы летом могут вырасти на 20-25% по сравнению с предыдущим годом. Об этом рассказал глава "Укрсадвинпрома" Владимир Печко, пишет OBOZ.UA.

Ратификация соглашения с США о недрах: в Раде сказали, каким будет следующий шаг

В Верховной Раде ратифицировали соглашение о партнерстве Украины и США. Это открывает путь ко второму этапу - согласованию двух технических соглашений. Об этом заявил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телемарафона.

Расстрелял людей и убежал: подробности стрельбы под Киевом

В Софиевской Борщаговке раздались выстрелы. Известно, что в результате стрельбы погибли люди. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Полиция Киевщины устанавливает обстоятельства стрельбы в Бучанском районе, в результате которой погибли несколько человек. Сегодня в 15:22 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Софиевская Борщаговка мужчина расстрелял граждан", - говорится в сообщении.

Гривна резко упала по отношению к доллару: появился свежий курс валют на 9 мая

Национальный банк Украины повысил курс доллара к гривне. На пятницу, 9 мая официальный курс доллара к гривне был установлен на уровне 41,51 грн/долл.

Таким образом гривна ослабилась на 7 копеек по сравнению с предыдущими показателями. Такие данные опубликованы на сайте НБУ.

Расстрелял военного и его родственницу: что стало причиной стрельбы под Киевом

В Софиевской Борщаговке под Киевом произошла стрельба. В результате этого погибли два человека - мужчина и женщина. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Выбитыми оказались военный и его теща. Стрелком был 63-летний сосед. Месяц назад военный продал соседу оружие за 1000 долларов.

Трамп анонсировал новые переговоры с Зеленским - что известно

Президент США Дональд Трамп анонсировал новые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам ратификации Верховной Радой соглашения по редкоземельным металлам. Об этом президент США заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

"Сюрприз" от Украины на 9 мая: известно, по каким целям в РФ могут бить ВСУ

Если говорить о целесообразности ударов Украины по стране-агрессору России на 9 мая, то следует отталкиваться от того, что наша основная задача - уничтожение военных объектов врага. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в комментарии Главреду.

РФ строит огромный завод по производству взрывчатки: где он расположен

Россия строит новый завод по производству взрывчатки, которая используется в артиллерийских снарядах и других боеприпасах. Этот завод строится в отдаленном Сибири. Об этом сообщает Reuters.

Бои продолжались 6 месяцев: ВСУ отбили тактически важные территории на одном из направлений

Украинские военные освободили лесной массив "Берлин" в Харьковской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Контроль восстановили над несколькими квадратными километрами к северу от населенного пункта Липцы. Бои за эту территорию продолжались около полугода.

Появился белый дым: в Ватикане избрали нового Папу Римского

В Ватикане избрали нового Папу Римского. Над Сикстинской капеллой появился белый дым. Об этом стало известно из прямой трансляции, которую ведет "Суспільне".

В Сети уже распространилось видео с белым дымом из дымохода над Сикстинской капеллой.

"Такой перспективной еще не было": Зеленский высказался о соглашении с США по недрам

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ратификацию соглашения между Украиной и США по полезным ископаемым. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram.

В Ватикане избрали нового Папу Римского - кто им стал и чем он уникален

Католический мир получил нового духовного лидера - Папой Римским стал Роберт Фрэнсис Прево, который взял имя Лев XIV. Таким образом он стал первым Папой Римским из Северной Америки. Его избрание вызвало большой интерес как среди верующих, так и в обществе в целом. Кто он, каким был его путь в Ватикан и какие вызовы будут стоять перед ним в ближайшие годы - далее в материале Главреда.

Украину атакует мощный циклон: где будет засыпать снегом и заливать дождями

Погода в Украине 9 мая будет штормовой. Синоптики предупреждают об опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

9-10 мая в северо-западных областях ожидаются сильные заморозки - до 5 градусов мороза. Синоптики объявили І уровень опасности.

Зеленский обратился к новому Папе Римскому сразу после избрания - что сказал

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на назначение нового Папы Римского Льва XIV на престол святого Петра и поздравил его с началом понтификата. Соответствующее заявление он сделал в заметке в Telegram.

Первая речь нового Папы Римского: какие заявления сделал Лев XIV

В Ватикане избрали нового Папу Римского. Им стал американец Роберт Фрэнсис Прево - Лев XIV. Новый Папа сделал свое первое заявление после торжественного первого выхода на балкон. Видео уже разлетелось в Сети.

Новый Папа Римский поздравил всех людей. Он пожелал мира и единства каждому и всем семьям. Также Лев XIV вспомнил и предыдущего Папу Франциска и благословил всех.

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