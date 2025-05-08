Часть Украины может остаться без газа - в чем причина

На восстановление газодобывающей инфраструктуры нужны огромные средства.

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Когда может возникнуть дефицит газа / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления нардепа:

Есть риск, что часть Украины зимой будет без газа

Это будет зависеть от количества ударов РФ по инфраструктуре

Украина уже потеряла много газодобывающей и газоподготовительной инфраструктуры

Если страна-агрессор Россия летом будет осуществлять масштабные атаки по Украине и бить по объектам инфраструктуры, есть риск, что часть Украины зимой будет без газа. Об этом заявил народный депутат от фракции Слуга народа, член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк в интервью Телеграфу.

По его словам, ликвидация последствий каждой такой ракетной атаки в среднем стоит около миллиона долларов. Даже если не было прямого попадания в трансформатор или в здание релейной защиты.

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"В конце декабря 2024 года - начале января 2025 года россияне переключили свой фокус ракетных атак на газодобывающую и газоподготовительную инфраструктуру. Весь 2025 год они добивали газовую инфраструктуру, несмотря на условное перемирие в энергетическом секторе", - подчеркнул он.

Нардеп также добавил, что Украина потеряла много газодобывающей и газоподготовительной инфраструктуры.

"Это огромные средства на восстановление. На восстановление некоторых объектов может уйти от 6 до 9 месяцев, а на некоторые от 18 до 36 месяцев. И это при наличии финансового ресурса и соответствующего оборудования", - подытожил Нагорняк.

Тарифы на газ - последние новости Украины

Как сообщал Главред, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар заявил, что на данный момент никаких графиков ограничений поставок газа потребителям не наблюдается.

Постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук напомнил, что в Украине фиксированные тарифы на газ остаются в силе до 30 апреля 2025 года. Однако власти продлили срок действия фиксированного периода. Таким образом украинцы и в дальнейшем будут оплачивать голубое топливо по действующим тарифам.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что поставки природного газа по режиму ПСО для предприятий теплоснабжения будут продлены до 31 октября этого года.

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Кто такой Сергей Нагорняк? Сергей Нагорняк - предприниматель, бывший директор предприятия по розничной торговле. Ныне - народный депутат ІХ созыва от фракции Слуга народа. Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Руководитель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.

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