Зеленский отреагировал на массированные удары по РФ и выдвинул предложение Путину

Украина не снимает предложение о проведении 30-дневного перемирия, однако именно от России ответа на данную инициативу до сих пор нет, отметил Зеленский.

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Зеленский отреагировал на массированные удары по РФ / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Зеленский:

Российское небо сегодня неспокойно абсолютно зеркально

Украина не снимает предложение о 30-дневном перемирии

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированные удары дронов по территории России и подчеркнул, что предложение о 30-дневном прекращении огня все еще актуально. Соответствующее заявление он сделал во время вечернего обращения.

"Совершенно справедливо, что российское небо, небо агрессора сегодня зеркально, тоже неспокойное", - подчеркнул он.

видео дня

Президент Зеленский подчеркнул, что предложение Украины о прекращении огня минимум на 30 дней остается в силе.

"Мы не снимаем это предложение, которое может дать шанс дипломатии. Но именно от России мир не видит ответ. Никакого ответа, кроме новых ударов", - добавил он.

Он также отметил, что это четко демонстрирует всем, кто на самом деле является инициатором войны. По словам главы государства, Россия должна прекратить свою агрессию, это лишь вопрос времени. Война является поражением для всех сторон, в том числе и для агрессора, а санкционное давление на РФ будет только расти.

"И это ощутимые санкции. Правосудие мира тоже будет работать. Во многом, к сожалению, медленно, но что важно неотвратимо. Мы готовим новости по этому поводу. Мы ускоряем справедливость", - резюмировал глава государства.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 7 мая в результате обстрела со стороны страны-агрессора России на Запорожской атомной электростанции была выведена из строя одна из двух внешних линий электропередачи. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Между тем в ночь на 7 мая в самой России были нанесены удары по важным объектам оборонно-промышленного комплекса. Как рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, в Саранске был поражен завод оптоволоконных систем - стратегическое предприятие, которое производит средства связи для армии РФ, в частности для дронов.

В то же время, в США озвучили идею создать демилитаризованную зону под общим контролем Украины и России. Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

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