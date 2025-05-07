РФ ударила ракетами и дронами по Украине, есть погибшие - Зеленский

Зеленский отметил, что еще десятки беспилотников в нашем небе.

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Удар РФ по Украине / коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Кратко:

РФ била по Украине 4 баллистическими ракетами и 142 дронами

Киев был дважды под российским ударом

Известно о 7 раненых, среди них 4 детей и 2 погибших

За ночь страна-агрессор Россия выпустила по Украине 4 баллистические ракеты и 142 дрона, половина из них - "Шахеды". Еще десятки беспилотников в нашем небе. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, дважды под ударами был Киев.

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"Сначала баллистика, на утро - дроны. Сейчас все службы на местах, помогают людям. По состоянию на это время известно о 7 раненых, среди них 4 детей. К сожалению, есть погибшие - женщина и ее сын. Мои соболезнования родным и близким", - написал он.

Президент добавил, что с вечера было много ударов по Запорожью, Донетчине, Житомирской, Херсонской, Днепровской областях.

Дрон Шахед / Инфографика: Главред

"Повсюду работали спасатели. После удара российской баллистикой по Великой Чернеччине в Сумской области россияне начали применять еще и авиабомбы, обстреливали эту местность. Именно тогда, когда продолжались спасательные работы", - говорится в сообщении.

Зеленский также подчеркнул, что только ощутимое усиление давления на Россию и укрепление санкций могут дать дорогу дипломатии.

"Любые меры, которые лишат агрессора ресурсов для ведения войны, должны быть применены ради длительного мира. Спасибо партнерам, которые понимают это и помогают. Спасибо каждому, кто помогает Украине с ПВО. Россия должна отвечать за то, что делает", - подытожил он.

Удары РФ - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 7 мая в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики и атаки вражеских дронов. Падение обломков привело к возгоранию в Соломенском районе.

В результате ночного ракетно-дронового удара армии страны-агрессора РФ по Киеву погибла пожилая женщина-волонтер со своим сыном. Она проживала в Шевченковском районе Киева и заботилась о животных.

Вечером 6 мая российские оккупационные войска атаковали Запорожье ударными БпЛА. Известно о повреждении зданий в городе, под завалами были люди.

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