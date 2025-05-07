Атака дронов на Москву: ПВО работает, а рейсы отменяют

В Минобороны РФ сообщили о якобы сбитии 57 украинских дронов над шестью регионами России.

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Россия заявила об атаке БПЛА на Москву и другие регионы / Коллаж: Главред, скриншот, фото: Укринформ

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Сколько беспилотников Россия считает сбитыми на этот раз

Какие регионы попали под ограничения полетов

Во вторник, 6 мая, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников на столицу России. По его словам, российская ПВО якобы отразила атаку двух БПЛА, летевших в сторону Москвы. Спустя более часа он сообщил о сбитии еще одного беспилотника.

В ответ на угрозу Росавиация объявила временные ограничения на прием и выпуск рейсов в нескольких аэропортах. Так, ограничения касались аэропортов в Нижнем Новгороде, Калуге, Тамбове и Ярославле.

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Кроме того, временные ограничения были введены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, хотя для последнего ограничения были сняты, а впоследствии снова введены.

Дрон Лютый / Инфографика: Главред

По информации Минобороны РФ, по состоянию на 21:30 российская ПВО якобы сбила 57 украинских беспилотников, атаковавших шесть российских регионов. Временные ограничения также были введены для аэропорта Сочи.

Атаки дронов на Россию - последние новости

Недавно, как писал Главред, в Коломне прогремели взрывы в результате атаки неизвестных беспилотников. Там расположено АО "Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения"", на которое и якобы была совершена атака. Предприятие специализируется на производстве переносных зенитных ракетных комплексов, противотанковых ракетных комплексов, оперативно-тактических ракетных комплексов и комплексов активной защиты.

Ранее также после атаки дронов на оборонном заводе в городе Муром Владимирской области России вспыхнул крупный пожар. Площадь возгорания составляла 720 кв. метров.

Впоследствии выяснилось, что это ударные дроны Службы безопасности Украины поразили предприятие военно-промышленного комплекса во Владимирской области РФ, выпускающее военную продукцию.

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FPV-дрон - что это такое FPV-дрон - вид беспилотных летательных аппаратов, управление которыми осуществляется с помощью FPV-пилотирования. В военном смысле под этим термином обычно подразумевают скоростные FPV-квадрокоптеры, превращенные в дроны-камикадзе или дроны-бомбардировщики, путем установки боевой части или устройства для сброса боеприпасов, пишет Википедия. Одним из ключевых преимуществ таких беспилотников над другими средствами является то, что дрон стоимостью от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов может эффективно уничтожить технику стоимостью миллионы долларов (танк, артиллерия, РЭБ, ЗРК) или офицеров в ближнем тылу. Массовое появление FPV-дронов на фронте российско-украинской войны совершило прорыв в военном деле. Минобороны Украины и многие исследователи называют их революционным средством ведения боя и сравнивают их применение со снайперским оружием. Революционность объясняется тем, что до их появления возможности нанесения высокоточных ударов были прерогативой дорогих и сложных систем, применяемых точечно, а FPV-дроны являются чрезвычайно дешевыми массовыми изделиями. И Украина, и Россия наладили массовое производство собственных FPV-дронов на своей территории. Кроме того, обе страны активно закупают подобные дроны. В августе 2023 года стало известно, что в Украине такие БПЛА изготавливают как минимум три государственных завода. В январе 2024 года Житомирский городской совет запустил платформу "Житомирский дрон", которая имеет целью научить граждан собирать FPV-дроны. Платформа позволяет пройти онлайн-обучение, выбрать вид дрона и передать его на испытания. Там же можно отправить пожертвование на деньги или стать поставщиком запчастей.

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