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Могут ли в Украине ввести графики отключения газа: эксперт четко ответил

Марина Фурман
20 апреля 2025, 21:20
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Даже несмотря на вражеские удары по энергетической инфраструктуре Украины, ограничений поставок газа не наблюдается.
газ
Будут ли в Украине введены графики отключений газа / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • РФ пытается атаковать энергетическую инфраструктуру Украины
  • Сейчас никаких графиков ограничений поставок газа не наблюдается
  • Поразить газовую систему так же трудно, как и "обесточить" страну

Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. На фоне вражеских ударов по подземным газохранилищам Украины, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар ответил Главреду, может ли возникнуть потребность в поставках газа по графикам.

По его словам, враг бил по подземным газохранилищам, которые расположены на западе Украины, также захватчики атаковали объекты на Полтавщине и Харьковщине.

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"Но, как видите, никаких графиков ограничений поставок газа потребителям не наблюдается", - сказал Гончар.

Он объяснил, что поразить газовую инфраструктуру - это не менее сложная задача, чем поразить электроэнергетическую.

"Конечно, не стоит питать иллюзий о том, что ударов больше не будет, что будет действовать энергетическое перемирие. Я думаю, что для врага основная проблема сейчас заключается в выборе приоритетов. Ведь запас ракет и дронов России не бесконечен. Так или иначе приоритетными целями для россиян остаются наши Вооруженные силы, предприятия оборонно-промышленного комплекса и наша логистика", - подчеркнул эксперт.

Гончар добавил, что сейчас Россия перепланировала использование своих средств поражения. А то, что происходит в Украине, свидетельствует о том, что россияне перешли к откровенной форме террора против крупных городов, считая, что это принесет больший и более быстрый эффект деморализации общества.

Он напомнил, что пропагандисты РФ подают свои действия как удары по военным целям, а на самом деле враг занимается прямым террором мирного населения, чтобы вызвать социальные протесты.

Тарифы на газ - новости по теме

Как писал Главред, постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук напомнил, что в Украине фиксированные тарифы на газ остаются в силе до 30 апреля 2025 года. Однако власти продлили срок действия фиксированного периода. Таким образом украинцы и в дальнейшем будут оплачивать голубое топливо по действующим тарифам - 7,96 грн за кубометр.

Недавно председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что тарифы на газ в Украине могут увеличиться уже летом 2025 года. Новая цена на газ для потребителей может вырасти до 9,5-10 грн за кубометр.

Кроме того, с мая 2025 года жители многоквартирных домов в Украине получат новый платеж в рамках коммунальных расходов - за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Как отмечают в ООО "Газораспределительные сети Украины", эта "третья платежка" не будет ежемесячной - счета будут выставлять раз в несколько лет, в зависимости от возраста дома: если газовым сетям более 25 лет - раз в три года; если менее 25 лет - раз в пять лет.

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Кто такой Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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