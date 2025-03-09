Российский удар по Запорожью: без газа остаются почти 2 тысячи абонентов

В Запорожской ОВА уточнили, что спасатели пять часов тушили пожар после атаки РФ.

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Россияне атаковали Запорожье и область / Коллаж: Главред, фото: Запорожская ОГА

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Поздно вечером 8 марта враг ударил по Запорожью дронами

В результате атаки была повреждена критическая инфраструктура

Пожар тушили пять часов после атаки РФ

Вечером 8 марта российская армия атаковала дронами Запорожье и область. В результате обстрела возник пожар на критической инфраструктуре, который спасатели тушили целых пять часов. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

По его словам, в результате вражеского обстрела почти 2000 абонентов в с.Матвеевка и с.Люцерна до сих пор остаются без газа.

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"Газовики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть его людям", - написал Федоров.

Кроме того, снижалось давление газа для части потребителей в Запорожье. Глава ОВА подчеркнул, что 210 тысяч абонентов и 500 предприятий уже имеют газоснабжение в штатном режиме.

Федоров добавил, что перебоев с теплоснабжением не фиксировали, услуга предоставляется стабильно.

Shahed / Инфографика: Главред

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Как писал Главред, 7 марта российские войска атаковали дронами Одессу. По данным ОВА, россияне нанесли удары по гражданской и энергетической инфраструктуре города. В результате этого загорелись промышленное здание и автозаправочная станция.

Напомним, вечером 7 марта россияне атаковали центр Доброполья, в результате чего погибли люди. Повреждены 8 домов, админздание и 30 авто. Во время тушения пожара оккупанты нанесли повторный удар.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку по Доброполью Донецкой области. Он заявил, что это был один из самых жестоких ударов, комбинированный удар. Атака была просчитана, чтобы нанести максимальный ущерб.

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Кто такой Иван Федоров С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

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