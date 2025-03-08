РФ ударила по Доброполью: десятки погибших и раненых, много разрушений

В результате повреждены 8 пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей.

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РФ ударила по Доброполью / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

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Известно об 11 погибших и 30 раненых в Доброполье

Повреждены жилые дома, админздания и автомобили

По меньшей мере 11 человек погибли, еще 30 получили ранения в результате вражеских обстрелов Доброполья Донецкой области в пятницу.

"Вечером россияне нанесли удар по центру Доброполья. Погибли по меньшей мере 11 человек, еще 30 получили ранения", - говорится в сообщении ГСЧС.

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По информации ГСЧС повреждены 8 пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей. Возникли пожары в жилых домах и административном здании.

"Во время тушения огня оккупанты нанесли повторный удар (вероятно, дроном Shahed), повредив пожарную машину", - информирует ГСЧС.

Несмотря на угрозу, спасатели продолжают работать. Локализован пожар в 20 квартирах, ликвидировано три возгорания общей площадью 190 кв. м.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, ранее сообщалось о том, что в девяти областях Украины гремели взрывы: РФ ударила десятками дронов. Подтверждено сбитие 65 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.

Как сообщал Главред, в Киеве работали силы и средства ПВО из-за вражеской воздушной атаки с применением беспилотников.

Ранее российская оккупационная армия атаковала Украину ударными дронами. В Сумах повреждена многоэтажка, есть пострадавший.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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