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Одесса пылает - россияне массово атаковали город

Сергей Кущ
7 марта 2025, 23:30
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В ОВА сообщили, что оккупанты атаковали дронами гражданскую и энергетическую инфраструктуру города.
Россияне массово атаковали Одессу дронами
Россияне массово атаковали Одессу дронами / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • В результате падения обломков загорелось промышленное здание и АЗС
  • Россия уже 5-й день подряд атакует Одессу

Россияне атаковали Одессу дронами - там образовалось огромное облако черного дыма.

В ОВА сообщили, что оккупанты атаковали дронами гражданскую и энергетическую инфраструктуру города.

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"Есть повреждения и разрушения. В результате падения обломков загорелось промышленное здание и АЗС. Над ликвидацией последствий вражеских атак работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Отметим, что Россия уже 5-й день подряд атакует Одессу.

Удары РФ по Украине - последние новости

В ночь на 4 марта российские агрессоры совершили атаку дронов на Сумы. В результате удара зафиксировано попадание в поликлинику.

Как сообщал Главред, вечером 5 марта российские оккупанты атаковали Кривой Рог. Враг нанес удар по объекту гражданской инфраструктуры.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак утром 6 марта сообщил, что из-за российской атаки на Кривой Рог погибло четыре человека, еще 31 человек получил ранения.

В ночь на 7 марта страна-агрессор Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. Под удар попала энергетическая и газовая инфраструктура Украины в разных регионах страны.

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