Одесса пылает - россияне массово атаковали город

Вы узнаете:
- В результате падения обломков загорелось промышленное здание и АЗС
- Россия уже 5-й день подряд атакует Одессу
Россияне атаковали Одессу дронами - там образовалось огромное облако черного дыма.
В ОВА сообщили, что оккупанты атаковали дронами гражданскую и энергетическую инфраструктуру города.
"Есть повреждения и разрушения. В результате падения обломков загорелось промышленное здание и АЗС. Над ликвидацией последствий вражеских атак работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Отметим, что Россия уже 5-й день подряд атакует Одессу.
Удары РФ по Украине - последние новости
В ночь на 4 марта российские агрессоры совершили атаку дронов на Сумы. В результате удара зафиксировано попадание в поликлинику.
Как сообщал Главред, вечером 5 марта российские оккупанты атаковали Кривой Рог. Враг нанес удар по объекту гражданской инфраструктуры.
Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак утром 6 марта сообщил, что из-за российской атаки на Кривой Рог погибло четыре человека, еще 31 человек получил ранения.
В ночь на 7 марта страна-агрессор Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. Под удар попала энергетическая и газовая инфраструктура Украины в разных регионах страны.
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