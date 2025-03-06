Россияне массово атаковали Одессу дронами - горят жилые дома

Известно о повреждении энергетической инфраструктуры.

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Атака на Одессу / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

Россияне атаковали пригород Одессы

В результате удара горят три жилых дома

По предварительной информации никто не пострадал

Поздно вечером, 6 марта, россияне совершили массированную атаку дронами на Одесскую область. Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер.

"Враг снова прибегнул к очередной массированной дроновой атаке Одесской области. В пригороде Одессы горят три жилых частных дома, также есть повреждения энергетической инфраструктуры", - написал он. видео дня

По его словам, над ликвидацией работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших сейчас уточняется.

В то же время, в ГСЧС добавили, что по предварительной информации никто не пострадал.

"Для ликвидации последствий террора от ГСЧС привлечено 8 единиц техники и более 30 спасателей", - говорится в сообщении.

Удар РФ по Одессе - видео:

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Как сообщал Главред, вечером 5 марта российские оккупанты атаковали Кривой Рог. Враг нанес удар по объекту гражданской инфраструктуры.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак утром 6 марта сообщил, что из-за российской атаки на Кривой Рог погибло четыре человека, еще 31 человек получил ранения.

В ночь на 4 марта российские агрессоры совершили атаку дронов на Сумы. В результате удара зафиксировано попадание в поликлинику.

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Кто такой Олег Кипер Глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года. Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Работал заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины. Ранее занимал должность прокурора Киева, сообщает Википедия.

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