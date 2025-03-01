"Негде жить": пострадавший рассказал рассказал об ударах БпЛА по Харькову

В результате массированной атаки дронами по Харькову пострадали 12 человек.

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РФ нанесла массированный удар по трем районам Харькова / Коллаж: Главред, фото: Харьковская областная прокуратура

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Россияне ударили дронами по Харькову

В результате атаки беспилотников известно о пострадавших

В ночь на 1 марта российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по трем районам Харькова. Житель города Анатолий Садовский рассказал в видео Гвара Медиа, что случилось с его жильем этой ночью.

"Я проснулся, когда уже удар произошел. У нас окна повылетали. Мне немножко лоб порезало. А так пыль стоит, ничего не видно. Быстро оделись, взяли документы и выскочили во двор", - говорит Анатолий. видео дня

По его словам, из-за удара вражеских БпЛА он потерял свой дом.

"Негде жить. Утром попробую к сыну переехать. Он квартиру снимает квартиру. А так больше негде... Жить больше негде", - сказал житель Харькова.

Тем временем в Офисе генпрокурора сообщили, что количество пострадавших в результате российского удара возросло до 12, среди них есть дети.

В сообщении говорится, что в Шевченковском районе города зафиксировано попадание БпЛА в арку возле многоэтажного жилого дома. Острую реакцию на стресс испытала 6-летняя девочка.

Еще один удар пришелся по медицинскому учреждению в центре города.

"Пострадали четыре женщины - пациентки этого медучреждения. Один из беспилотников попал в проезжую часть вблизи автосалона и жилого комплекса", - сообщили в прокуратуре.

В Киевском районе беспилотник ударил по неработающему офисному зданию, которое уже неоднократно подвергалось вражеским обстрелам.

Еще один вражеский дрон попал в двухэтажное коммерческое помещение, повреждены многоквартирные дома, аптеки, кафе, магазины и другая гражданская застройка. Правоохранители также зафиксировали удар беспилотника по АЗС.

В Новобаварском районе города российский ударный дрон попал в частный жилой дом. Взрывной волной также повреждено помещение типографии.

Shahed / Инфографика: Главред

Удары РФ по территории Украины - последние новости

Напомним, оккупанты в ночь на субботу, 1 марта, запустили по Украине 154 ударных дрона и беспилотники-имитаторы. Украинская противовоздушная оборона сбила 103 вражеских дрона, 51 вражеский беспилотник-имитатор был локально потерян.

Известно, что в Харькове в результате удара дронов были повреждены медучреждение, жилые дома, торговый центр, магазины, автозаправочная станция, автосалон и другие объекты гражданской инфраструктуры

Также вчера вечером оккупанты атаковали Одесскую область ударными дронами. Один человек погиб, еще три - пострадали.

В Киевской области в результате ночного удара дронов повреждены пять частных домов в Обуховском районе. В Бучанском и Бориспольском районах повреждены по одному частному дому. В помещениях выбиты окна, двери, повреждены кровли и фасады.

Как писал Главред, в ночь на 28 февраля РФ запустила по Украине более 200 дронов - пострадали четыре области. Вражеские дроны сбивали в пределах Харьковской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и ряда других областей.

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