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Украину атаковали полторы сотни дронов, пострадали 4 области: все детали

Алёна Воронина
1 марта 2025, 10:23
57
В результате ночной атаки были повреждены дома, торговый центр, магазины. Также вражеский дрон влетел в медицинское учреждение в одном из областных центров.
Удар РФ по Одесской области
Последствия удара РФ по Одесской области/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Кратко:

  • Оккупанты ночью запустили по Украине 154 ударных дрона
  • Было сбито 103 дрона, 51 беспилотник был локально потерян (без негативных последствий)
  • Пострадали 4 области, в Харькове было попадание в помещение медучреждения

Российские оккупанты в ночь на субботу, 1 марта, запустили по Украине 154 ударных дрона и беспилотники-имитаторы.

Украинская противовоздушная оборона сбила 103 вражеских дрона, 51 вражеский беспилотник-имитатор был локационно потерян (без негативных последствий). Об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ.

видео дня

Вражеские дроны пришлось сбивать в 12 областях.

"По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 103-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Одесской и Николаевской областях", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черкасская и Киевская области.

Удар РФ по Украине 1 марта 2025
Удар РФ по Украине 1 марта 2025/ Воздушные силы ВСУ

В Харькове дрон попал в помещение медучреждения

В Харькове в результате удара дронов были повреждены медучреждение, жилые дома, торговый центр, магазины, автозаправочная станция, автосалон и другие объекты гражданской инфраструктуры, рассказали в ГСЧС Украины. Также из-за атаки было повреждено здание пожарно-спасательного подразделения - выбиты окна, двери и ворота.

"Возникло четыре очага пожаров. Один из беспилотников попал в трехэтажное здание медучреждения, вызвав пожар на крыше. Совместными усилиями спасателей, полиции, медиков и волонтеров эвакуированы 64 человека, среди них - 56 пациентов и ребенок. По предварительным данным, пострадали 7 человек", - говорится в сообщении.

  • Последствия удара РФ по Харькову дронами в ночь на 1 марта
    Последствия удара РФ по Харькову дронами в ночь на 1 марта ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Харькову дронами в ночь на 1 марта
    Последствия удара РФ по Харькову дронами в ночь на 1 марта ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Харькову дронами в ночь на 1 марта
    Последствия удара РФ по Харькову дронами в ночь на 1 марта ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Харькову дронами в ночь на 1 марта
    Последствия удара РФ по Харькову дронами в ночь на 1 марта ГСЧС Украины

В Одесской области погиб человек, еще 3 - пострадали

Также вчера вечером оккупанты атаковали Одесскую область ударными дронами. В ГСЧС рассказали, что один человек погиб, еще три - пострадали.

В результате удара загорелся одноэтажный частный дом, грузовые и легковые автомобили на территории предприятия. Пожарные оперативно потушили огонь.

  • Последствия удара РФ по Одесской области в ночь на 1 марта 2025
    Последствия удара РФ по Одесской области в ночь на 1 марта 2025 ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Одесской области в ночь на 1 марта 2025
    Последствия удара РФ по Одесской области в ночь на 1 марта 2025 ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Одесской области в ночь на 1 марта 2025
    Последствия удара РФ по Одесской области в ночь на 1 марта 2025 ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Одесской области в ночь на 1 марта 2025
    Последствия удара РФ по Одесской области в ночь на 1 марта 2025 ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Одесской области в ночь на 1 марта 2025
    Последствия удара РФ по Одесской области в ночь на 1 марта 2025 ГСЧС Украины

На Киевщине повреждены частные дома

На Киевщине в результате ночного удара дронов повреждены пять частных домов в Обуховском районе. В Бучанском и Бориспольском районах повреждены по одному частному дому. В помещениях выбиты окна, двери, повреждены кровли и фасады, рассказали в Киевской ОВА.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Дроны "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 27 февраля РФ запустила по Украине 166 дронов - стало известно, сколько удалось сбить силам ПВО. Дроны сбивали в одиннадцати областях Украины.

Вечером 27 февраля россияне били "Шахедами" по Сумах. Было известно о пяти попаданиях в один район Сум. В горсовете написали, что известно о нескольких пострадавших и повреждении окон в ряде домов.

В ночь на 28 февраля РФ запустила по Украине более 200 дронов - пострадали четыре области. Вражеские дроны сбивали в пределах Харьковской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и ряда других областей.

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Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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