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В Запорожье - пожар, проблемы с газом: РФ ударила по критической инфраструктуре

Руслана Заклинская
9 марта 2025, 00:06обновлено 9 марта, 00:54
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Вследствие удара БпЛА на Запорожье возможны перебои с поставками газа и тепла, отметил руководитель ОВА Иван Федеров.
В Запорожье - пожар, проблемы с газом: РФ ударила по критической инфраструктуре
Из-за удара БпЛА на Запорожье возможны перебои с поставками газа и тепла / Коллаж: Главред, фото: Запорожская ОВА

Что известно:

  • В Запорожской области прогремело до 10 взрывов
  • Россияне атаковали критическую инфраструктуру области
  • Возможны перебои с поставками газа и тепла

В субботу, 8 марта, российские военные атаковали Запорожье и область ударными дронами. В городе прозвучало до 10 взрывов. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Вечером Федоров сообщил об угрозе ударов беспилотников по области и призвал жителей оставаться в укрытиях. Вскоре стало известно, что украинская ПВО уже активно работает по вражеским целям.

видео дня

Впоследствии в Запорожской области прогремели взрывы. В результате атаки в регионе вспыхнул крупный пожар.

"Предварительно, пострадавших нет... До 10 взрывов в Запорожье", - отметил Федоров.

Вскоре руководитель Запорожской ОВА сообщил, что россияне атаковали критическую инфраструктуру области. По его словам, из-за ударов РФ могут быть ограничения в подаче газа и тепла.

"Вследствие попадания в объект критической инфраструктуры есть потребность в ограничении потребления газа. Атака продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - подчеркнул Федоров.

  • Удар по Запорожью
    Удар по Запорожью Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по Запорожью
    Удар по Запорожью Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по Запорожью
    Удар по Запорожью Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по Запорожью
    Удар по Запорожью Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по Запорожью
    Удар по Запорожью Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по Запорожью
    Удар по Запорожью Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по Запорожью
    Удар по Запорожью Фото: Запорожская ОВА

Смотрите видео с места российского удара по Запорожью:

В Запорожье - пожар, проблемы с газом: РФ ударила по критической инфраструктуре
Атака по Запорожью / Фото: скриншот

Атаки РФ по Украине - последние новости

Напомним, 7 марта российские войска совершили атаку на Одессу с помощью дронов. По данным ОВА, удары нанесли по гражданской и энергетической инфраструктуре города. Вследствие этого загорелись промышленное здание и автозаправочная станция.

Также вечором 7 марта оккупанты нанесли комбинированный удар по Доброполью Донецкой области. В результате атаки погибли 11 человек, еще 50 были ранены, среди них семеро детей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, это был один из самых жестоких ударов.

Как сообщал Главред, в ночь на 8 марта войска РФ атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", крылатой ракетой "Искандер-К" и 145 ударными БпЛА. Согласно данным Воздушных сил, было сбито 79 дронов "Shahed" и ракету "Искандер-К" в 12 областях.

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Кто такой Иван Федоров

С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

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