В Запорожье - пожар, проблемы с газом: РФ ударила по критической инфраструктуре

Что известно:
- В Запорожской области прогремело до 10 взрывов
- Россияне атаковали критическую инфраструктуру области
- Возможны перебои с поставками газа и тепла
В субботу, 8 марта, российские военные атаковали Запорожье и область ударными дронами. В городе прозвучало до 10 взрывов. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Вечером Федоров сообщил об угрозе ударов беспилотников по области и призвал жителей оставаться в укрытиях. Вскоре стало известно, что украинская ПВО уже активно работает по вражеским целям.
Впоследствии в Запорожской области прогремели взрывы. В результате атаки в регионе вспыхнул крупный пожар.
"Предварительно, пострадавших нет... До 10 взрывов в Запорожье", - отметил Федоров.
Вскоре руководитель Запорожской ОВА сообщил, что россияне атаковали критическую инфраструктуру области. По его словам, из-за ударов РФ могут быть ограничения в подаче газа и тепла.
"Вследствие попадания в объект критической инфраструктуры есть потребность в ограничении потребления газа. Атака продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - подчеркнул Федоров.
Смотрите видео с места российского удара по Запорожью:
Атаки РФ по Украине - последние новости
Напомним, 7 марта российские войска совершили атаку на Одессу с помощью дронов. По данным ОВА, удары нанесли по гражданской и энергетической инфраструктуре города. Вследствие этого загорелись промышленное здание и автозаправочная станция.
Также вечором 7 марта оккупанты нанесли комбинированный удар по Доброполью Донецкой области. В результате атаки погибли 11 человек, еще 50 были ранены, среди них семеро детей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, это был один из самых жестоких ударов.
Как сообщал Главред, в ночь на 8 марта войска РФ атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", крылатой ракетой "Искандер-К" и 145 ударными БпЛА. Согласно данным Воздушных сил, было сбито 79 дронов "Shahed" и ракету "Искандер-К" в 12 областях.
Читайте также:
- ВСУ нанесли мощный удар по командному пункту оккупантов - что известно
- Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: количество жертв возросло до четырех
- "Возвращался домой со смены": появились данные о жертвах удара РФ по Кривому Рогу
Кто такой Иван Федоров
С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред