'Один из самых жестоких': Зеленский раскрыл новые детали удара РФ по Доброполью

Количество раненых достигло 50 человек, из них - семь детей, рассказал президент.

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Удар по Доброполью был одним из самых жестоких / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ГСЧС Украины

Ключевые тезисы Зеленского:

Удар по Доброполью был намеренно спланирован, чтобы вызвать максимальные жертвы и разрушения

Погибли 11 человек, ранены 50, из которых - 7 детей

Готовится встреча в Саудовской Аравии, в делегацию войдет Ермак, Умеров, Сибига и военные представители

Комбинированный удар РФ по Доброполью Донецкой области был просчитан так, чтобы вызвать максимальные разрушения и жертвы среди гражданского населения. В результате вражеской атаки погибли 11 человек, еще 50 жителей города получили ранения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Сегодня в течение всего дня продолжались работы в городе Доброполье Донецкой области после российского удара. Это был один из самых жестоких ударов, комбинированный удар. Специально удар был просчитан, чтобы нанести максимальный ущерб", - отметил глава государства. видео дня

Президент рассказал, что по центру города оккупанты выпустили ракеты и дроны-камикадзе. Под ударом оказались по меньшей мере девять жилых домов, торговый центр и несколько магазинов.

"Одиннадцать человек, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким. Среди погибших - работник ГСЧС Украины. Повторный удар произошел, когда начали работать спасатели. Ранены 50 человек. Всем оказана необходимая помощь. Среди раненых - семь детей, самая младшая - девочка, 10 лет", - добавил Зеленский.

По его словам, кроме Доброполья, сегодня российские войска атаковали Харьковскую и южные области. В Херсоне снова применили FPV-дроны для ударов по гражданским объектам.

"Россия буквально ежедневно доказывает своей жестокостью, что для них там, в Москве, ничего не изменилось. Они думают не о том, как закончить войну, а о том, как успеть уничтожить и захватить больше, пока мир им позволяет эту войну вести", - подчеркнул президент.

Работа с партнерами и встреча в Саудовской Аравии

Зеленский отметил, что Украина делает все возможное для защиты граждан. В Киеве прошли консультации между украинскими и британскими представителями.

"Продолжаем очень активно коммуницировать со всеми европейцами. В ближайшее время будет много встреч, много разговоров. Верю, что будут решения. Также постоянно в контакте с американской командой. Мы готовим встречу в Саудовской Аравии. Уверен, что встреча будет результативной: мы в Украине на это настроены. Очень", - добавил украинский лидер.

Президент сообщил, что в составе делегации будут дипломатические и военные представители, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, еще несколько представителей дипломатического корпуса Украины, министр обороны Рустем Умеров, заместитель руководителя Офиса Павел Палиса.

"Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены - учтены так, как нужно. Также ожидаю доклад министра обороны по новым пакетам поддержки: прежде всего ПВО и инвестиции в наше оборонное производство. Это действительно ключевые для нас приоритеты. Сейчас почти ежедневно партнеры в Европе принимают такие новые решения по поддержке. Главное - реализовать как можно быстрее. Спасибо всем, кто с Украиной", - подчеркнул он.

Российские удары - новости Украины

Напомним, вечером 7 марта россияне атаковали центр Доброполья, в результате чего погибли люди. Повреждены 8 домов, админздание и 30 авто. Во время тушения пожара оккупанты нанесли повторный удар.

Также 7 марта оккупанты атаковали Одессу дронами. В ОВА сообщили об ударах по гражданской и энергетической инфраструктуре. В результате атаки загорелись промышленное здание и АЗС.

Как сообщал Главред, в ночь на 8 марта войска РФ атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", крылатой ракетой "Искандер-К" и 145 ударными БпЛА. Воздушное нападение отражали авиация, ПВО, РЭБ и мобильные огневые группы. По данным Воздушных сил, сбито 79 "Shahed" и "Искандер-К" в 12 областях.

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По данным The Times, план, прежде всего, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

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