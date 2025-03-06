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"Возвращался домой со смены": появились данные о жертвах удара РФ по Кривому Рогу

Марина Фурман
6 марта 2025, 15:12
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Все жертвы российской атаки - мирные жители.
удар по Кривому Рогу
Россияне нанесли удар по Кривому Рогу / Коллаж: Главред, фото ГСЧС, Telegram-канал

Основное:

  • Оккупанты ударили баллистической ракетой по Кривому году
  • В результате атаки 4 человека погибли, еще 32 получили ранения

Вечером 5 марта российская армия нанесла ракетный удар баллистикой по гостинице в Кривом Роге. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура, четыре человека погибли, еще 32 получили ранения. В Telegram-канале Свои. Кривой Рог сообщили, что все жертвы российской атаки - мирные жители.

Известно, что в результате обстрела погибла Елена Симоненко, которой было 48 лет. У женщины осталась 13-летняя дочь.

видео дня

Муж Елены военнослужащий, получил тяжелое осколочное ранение головы. За его жизнь борются врачи.

Елена
Россияне оставили девочку без матери / фото: Telegram-канал НА ВРЕМЕНИ: Кривой Рог

Также российские оккупанты убили 53-летнего Юрия Гусака. Мужчина возвращался домой со смены, но так и не дошел.

"Человек был хороший, трудолюбивый, с харизмой. Душа компании, всегда улыбался. Шел всегда на помощь. Я с ним проработал 30 лет", - рассказал коллега Евгений.

'Возвращался домой со смены': появились данные о жертвах удара РФ по Кривому Рогу
Россияне забрали жизнь Юрия / фото: Telegram-канал НА ВРЕМЕНИ: Кривой Рог

Удар РФ по Кривому Рогу унес жизнь мужчины, которому было 53 года.

По словам невестки, он вместе с женой вышел в магазин и во время прилета был возле отеля. Врачи пытались спасти его жизнь, однако сердце не выдержало.

Жена Сергея находит в тяжелом состоянии в больнице. Женщина потеряла ногу и имеет серьезные травмы головы.

'Возвращался домой со смены': появились данные о жертвах удара РФ по Кривому Рогу
В результате удара погиб 53-летний мужчина / фото: Telegram-канал НА ВРЕМЕНИ: Кривой Рог

Удар по Кривому Рогу - новости по теме

Как писал Главред, вечером 5 марта российские оккупанты атаковали Кривой Рог. Российская ракета попала в пятиэтажный отель, разрушена лестничная клетка.

Кроме гостиницы, повреждены 14 многоквартирных домов, почта, почти два десятка авто, учреждение культуры, 12 магазинов.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак утром 6 марта сообщил, что погибли четыре человека, еще 32 получили ранения.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку по отелю в Кривом Роге. Он написал, что буквально перед ударом в отель заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций - граждане Украины, США, Великобритании. Они выжили, потому что успели спуститься из номеров.

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Кто такой Сергей Лысак?

Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА.

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