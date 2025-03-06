'Возвращался домой со смены': появились данные о жертвах удара РФ по Кривому Рогу

Основное:
- Оккупанты ударили баллистической ракетой по Кривому году
- В результате атаки 4 человека погибли, еще 32 получили ранения
Вечером 5 марта российская армия нанесла ракетный удар баллистикой по гостинице в Кривом Роге. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура, четыре человека погибли, еще 32 получили ранения. В Telegram-канале Свои. Кривой Рог сообщили, что все жертвы российской атаки - мирные жители.
Известно, что в результате обстрела погибла Елена Симоненко, которой было 48 лет. У женщины осталась 13-летняя дочь.
Муж Елены военнослужащий, получил тяжелое осколочное ранение головы. За его жизнь борются врачи.
Также российские оккупанты убили 53-летнего Юрия Гусака. Мужчина возвращался домой со смены, но так и не дошел.
"Человек был хороший, трудолюбивый, с харизмой. Душа компании, всегда улыбался. Шел всегда на помощь. Я с ним проработал 30 лет", - рассказал коллега Евгений.
Удар РФ по Кривому Рогу унес жизнь мужчины, которому было 53 года.
По словам невестки, он вместе с женой вышел в магазин и во время прилета был возле отеля. Врачи пытались спасти его жизнь, однако сердце не выдержало.
Жена Сергея находит в тяжелом состоянии в больнице. Женщина потеряла ногу и имеет серьезные травмы головы.
Удар по Кривому Рогу - новости по теме
Как писал Главред, вечером 5 марта российские оккупанты атаковали Кривой Рог. Российская ракета попала в пятиэтажный отель, разрушена лестничная клетка.
Кроме гостиницы, повреждены 14 многоквартирных домов, почта, почти два десятка авто, учреждение культуры, 12 магазинов.
Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак утром 6 марта сообщил, что погибли четыре человека, еще 32 получили ранения.
Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку по отелю в Кривом Роге. Он написал, что буквально перед ударом в отель заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций - граждане Украины, США, Великобритании. Они выжили, потому что успели спуститься из номеров.
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Кто такой Сергей Лысак?
Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА.
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