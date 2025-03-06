РФ ударила дроном по жилой многоэтажке в Харькове: что известно

В результате обстрела вспыхнул пожар. Есть пострадавшие.

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РФ атаковала Харкьов дронами / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Кратко:

Зафиксирован "прилет" по жилому дому в Харькове

Два человека пострадали

В ночь на 6 марта в Харькове прогремели взрывы. Город атаковал ударный дрон-камикадзе типа Шахед. Под удар попал жилой район города.

Взрыв прогремел около 03:50 в Салтовском районе. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, был зафиксирован "прилет" вражеского дрона по жилой многоэтажке.

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В результате обстрела повреждена крыша и технический этаж многоэтажного жилого дома. Был небольшой пожар. Разрушены лифтовая шахта, частично технический этаж и фасадная часть плит между 9 и техническим этажами. Повреждено остекление в близлежащих домах и 8 автомобилей. Проводится эвакуация людей из подъезда многоэтажки.

Два человека пострадали – у обоих острая реакция на стресс.

Мэр уточнил, что на месте работают все соответствующие службы и волонтеры.

Атака на Кривой Рог - что известно

Как писал Главред, вечером 5 марта российские оккупанты атаковали Кривой Рог. Российская ракета попала в пятиэтажный отель, разрушена лестничная клетка. Спасателям удалось спасти 14 человек.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки погиб 53-летний мужчина.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что количество раненых увеличилось до 29, из них 20 тяжелых.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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