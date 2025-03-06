РФ ударила дроном по жилой многоэтажке в Харькове: что известно

Кратко:
- Зафиксирован "прилет" по жилому дому в Харькове
- Два человека пострадали
В ночь на 6 марта в Харькове прогремели взрывы. Город атаковал ударный дрон-камикадзе типа Шахед. Под удар попал жилой район города.
Взрыв прогремел около 03:50 в Салтовском районе. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, был зафиксирован "прилет" вражеского дрона по жилой многоэтажке.
В результате обстрела повреждена крыша и технический этаж многоэтажного жилого дома. Был небольшой пожар. Разрушены лифтовая шахта, частично технический этаж и фасадная часть плит между 9 и техническим этажами. Повреждено остекление в близлежащих домах и 8 автомобилей. Проводится эвакуация людей из подъезда многоэтажки.
Два человека пострадали – у обоих острая реакция на стресс.
Мэр уточнил, что на месте работают все соответствующие службы и волонтеры.
Атака на Кривой Рог - что известно
Как писал Главред, вечером 5 марта российские оккупанты атаковали Кривой Рог. Российская ракета попала в пятиэтажный отель, разрушена лестничная клетка. Спасателям удалось спасти 14 человек.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки погиб 53-летний мужчина.
Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что количество раненых увеличилось до 29, из них 20 тяжелых.
Другие новости:
- Рекорд с начала войны: Зеленский раскрыл детали массированного удара РФ по Украине
- "Мы слышали, как женщина умирала": очевидцы рассказали об ударе БпЛА под Киевом
- Удар прошёлся по детской поликлинике: россияне атаковали города Украины дронами
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред