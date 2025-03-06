Сгорело более 2 тысяч посылок: РФ прицельно атаковала терминал Новой почты

В результате вражеского удара погиб сотрудник компании, ему было 32 года.

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Россияне ударили по терминалу Новой почты / Коллаж: Главред, фото МВД

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Враг атаковал ударным беспилотником город Сумы

Из-за атаки был уничтожен терминал Новой почты, погиб человек

Около 2576 посылок, которые были на территории терминала, сгорели

В ночь на 6 марта, российская армия атаковала "Шахедами" город Сумы. В результате удара уничтожен терминал Новой почты. Об этом пишет пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что из-за вражеской атаки погиб сотрудник компании-подрядчика.

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"Два вражеских дрона-камикадзе попали в складские помещения, возник масштабный пожар. 2576 посылок, которые были на территории терминала, сгорели. Объявленная стоимость утраченных отправлений - более 3,3 млн грн. Мы связываемся с клиентами для выплаты компенсаций", - пишут в компании.

Сотрудники предупреждают о задержках в отправлениях из Сум и в город из всех регионов Украины.

В МВД подтвердили удар оккупантов по складским помещениям на окраине Сум.

"Погиб мужчина, который по предварительной информации, работал охранником", - написали в Министерство внутренних дел.

Корреспондентка Главред передает, что погибшему было 32 года.

В ГСЧС добавили, что в результате атаки РФ повреждены транспортные средства. Спасатели ликвидировали пожар, площадью около 500 кв. м.

Последствия прицельного удара РФ по терминалу почты - смотрите видео:

Удары РФ по территории Украины - последние новости

Как писал Главред, вечером 5 марта российские оккупанты атаковали Кривой Рог. Российская ракета попала в пятиэтажный отель, разрушена лестничная клетка. Кроме отеля, повреждены 14 многоквартирных домов, почта, почти два десятка авто, учреждение культуры, 12 магазинов.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак утром 6 марта сообщил, что погибли четыре человека, еще 31 человек получил ранения.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку по отелю в Кривом Роге. Он написал, что буквально перед ударом в отель заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций - граждане Украины, США, Великобритании. Они выжили, потому что успели спуститься из номеров.

Также в ночь на 6 марта российские оккупанты атаковали Харьков ударным беспилотником. Под удар попал жилой район города. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что взрыв прогремел около 03:50 в Салтовском районе, был зафиксирован "прилет" вражеского дрона по жилой многоэтажке. Два человека пострадали - у обоих острая реакция на стресс.

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Что такое ГСЧС? Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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