Расстрелял военного и его родственницу: что стало причиной стрельбы под Киевом

Что известно:
- В Софиевской Борщаговке раздались выстрелы
- В результате стрельбы погибли два человека
- Погибшими оказались военный и его теща
В Софиевской Борщаговке под Киевом произошла стрельба. В результате этого погибли два человека - мужчина и женщина. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Выбитыми оказались военный и его теща. Стрелком был 63-летний сосед. Месяц назад военный продал соседу оружие за 1000 долларов.
"Впрочем сегодня между ними произошел конфликт по оплате: военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму. В результате мужчина из купленного оружия расстрелял военного и его тещу, которая находилась дома", - говорится в сообщении.
После этого нападавший закрылся в собственном доме. Полицейские окружили дом и в течение часа задержали мужчину.
Правоохранители открыли уголовное дело по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконное обращение с оружием". Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.
Криминальные новости
В одном из торгово-развлекательных центров Белой Церкви во вторник, 18 марта, произошла стрельба. Группа неизвестных ворвалась в помещение спортклуба, произвела несколько выстрелов из оружия и скрылась. В результате этого пострадал человек.
Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 марта в центре Одессы застрелили активиста Демьяна Ганула. У него остались молодая жена и новорожденная дочь Сара.
28 января, в одном из кафе в центре Киева также произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь из травматического оружия и ранил 68-летнего мужчину.
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