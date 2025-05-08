Расстрелял военного и его родственницу: что стало причиной стрельбы под Киевом

Правоохранители задержали 63-летнего мужчину, который убил военного и его тещу.

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В Софиевской Борщаговке мужчина расстрелял военного и тещу / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Нацполиция Украины

Что известно:

В Софиевской Борщаговке раздались выстрелы

В результате стрельбы погибли два человека

Погибшими оказались военный и его теща

В Софиевской Борщаговке под Киевом произошла стрельба. В результате этого погибли два человека - мужчина и женщина. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Выбитыми оказались военный и его теща. Стрелком был 63-летний сосед. Месяц назад военный продал соседу оружие за 1000 долларов.

видео дня

"Впрочем сегодня между ними произошел конфликт по оплате: военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму. В результате мужчина из купленного оружия расстрелял военного и его тещу, которая находилась дома", - говорится в сообщении.

После этого нападавший закрылся в собственном доме. Полицейские окружили дом и в течение часа задержали мужчину.

Правоохранители открыли уголовное дело по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконное обращение с оружием". Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Криминальные новости

В одном из торгово-развлекательных центров Белой Церкви во вторник, 18 марта, произошла стрельба. Группа неизвестных ворвалась в помещение спортклуба, произвела несколько выстрелов из оружия и скрылась. В результате этого пострадал человек.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 марта в центре Одессы застрелили активиста Демьяна Ганула. У него остались молодая жена и новорожденная дочь Сара.

28 января, в одном из кафе в центре Киева также произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь из травматического оружия и ранил 68-летнего мужчину.

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