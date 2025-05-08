Сорвет ли Украина Путину парад 9 мая: Жданов – об ударах по Москве и угрозе "Орешника" для Киева

Путин спасает 9 мая, опасаясь, что гости из-за работы ПВО в Москве разбегутся, как тараканы, или их придется прятать в бункерах и метро, отметил Олег Жданов.

https://glavred.info/interview/sorvet-li-ukraina-putinu-parad-9-maya-zhdanov-ob-udarah-po-moskve-i-ugroze-oreshnika-dlya-kieva-10662830.html Ссылка скопирована

Испоганить Путину 9 мая – наша священная задача, а парад – законная военная цель, считает Жданов / Коллаж: Главред

Массированной атакой сотен беспилотников на Россию Украина продемонстрировала свои возможности "добавить огонька" параду на Красной площади 9 мая. Впрочем, в Кремле и без того опасались сюрпризов от Киева, способных сорвать Путину торжества, на которые пожалуют те немногие иностранные лидеры, которые еще имеют дело с российским диктатором. Так, российские СМИ незадолго до знаковой даты сообщили, что Путин якобы приказал российскому министерству обороны подготовить список целей для грозной российской "вундервафли" – экспериментального оружия "Орешник", причем не где-нибудь, а в Киеве, чтобы ударить по ним, если Украина посмеет испортить военный парад в Москве.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, с чем связаны угрозы "Орешником", звучащие "из-за поребрика", по каким целям в Киеве Россия может им ударить, есть ли военная и политическая целесообразность украинских атак на Москву 9 мая, является ли парад на Красной площади законной целью для украинских беспилотников и ракет, а также почему иностранные гости Путина могут пострадать от российского ПВО, которое будет "ронять" им на головы свои запчасти.

Зачем в России в очередной раз трясут "Орешником"? Для чего этот "анонс"?

видео дня

Путин спасает 9 мая, свое "победобесие". И делает это всеми доступными способами.

Если бы Путин хотел наказать Украину или принудить к чему-то, он бы отдал приказ применить "Орешник", например, нанести им удар по центрам принятия решений в Киеве. Но сейчас речь идет о приказе подготовить цели для "Орешника", а это – лишь попытка запугать Украину и заставить воздержаться от ударов по России, чтобы спасти 9 мая. Это делается для того, чтобы показать, что "Орешник" стоит на стартовых позициях, и в любой момент, если мы, такие нехорошие, начнем 9 мая обстреливать Российскую Федерацию, Путин отдаст приказ – и "Орешник" полетит.

По словам Жданова, Путин спасает 9 мая всеми доступными способами / Фото: kremlin.ru

С военной точки зрения, все эти сообщения о приказе Путина насчет "Орешника" выглядят именно так.

Если же говорить об эффективности "Орешника", то это оружие – идиотизм на грани "палаты №6". Объясню – почему.

Ракетные комплексы средней и малой дальности всегда создавались исключительно под оружие массового поражения. А реалии войны заставили ставить на ракеты осколочно-фугасную головную часть. Да и то, осколочно-фугасная головная часть изначально разрабатывалась для этих ракет как учебно-тренировочная, чтобы на полигоне производить боевые пуски с целью тренировки расчетов по боевой работе. Но война заставила.

Ракеты малой и средней дальности, в частности крылатые, более-менее эффективны. Хотя эффективность крылатых ракет под большим сомнением, потому что 300 кг это не та мощность. Вот разрушительная сила "Искандера" с половиной тонны взрывчатки (это воронка 10 метров диаметром) или кассетной головной части – понятна. А крылатая ракета с 300 кг взрывчатки дает не тот эффект.

"Орешник" – с разделяющейся головной частью, которая имеет очень низкую точность, особенно ее субэлементы. Впрочем, точность там и не нужна. Смысл "Орешника" в том, чтобы сделать площадь ядерного взрыва намного больше – не точечный ядерный взрыв, а групповой ядерный взрыв, что позволит накрыть город-миллионник одной ракетой. Но, когда субэлементы этой ракеты в виде железных болванок, то эффект от ее прилета минимальный. Так было в Днепре. Психологический эффект есть, а реальный, на местности – минимальный. Ведь эти субэлементы повтыкались в землю, и разлетелось немного осколков, и все. Но это не фугасный взрыв с половиной тонны тротила.

Поэтому я считаю, что Путин просто спасает свое 9 мая. Ему нужно как-то нас напугать, чтобы мы воздержались от ударов, и чтобы гости приехали на парад в Москву.

Удар "Орешником" по Днепру. Оценивая эффективность "Орешника", Жданов назвал это оружие "идиотизмом на грани палаты №6" / скриншот

Насколько целесообразными вы считаете наши удары по российской территории, в том числе по Москве, 9 мая?

Если говорить о целесообразности наших ударов по России, по Москве в частности, 9 мая, то она очевидна. Впрочем, главное – чтобы гости Путина на Красной площади услышали работу российской ПВО: как только они услышат первый хлопок ПВО, эти гости начнут расползаться, как тараканы по щелям с этой Красной площади, и парад будет сорван. Это политический шаг.

Министерство обороны России заявило, что 7 мая над российской территорией было 447 дронов и крылатые ракеты. Но, конечно же, все это "они сбили", вот только российские заводы горят, и зацепили самое святое – Кубинку. Аэродром в Кубинке – это место дислокации авиационной бригады, которая, во-первых, прикрывает Москву истребителями, а, во-вторых, на этом аэродроме базируется образцово-показательная эскадрилья "Русские витязи". Эти "Русские витязи" должны были изображать трехцветный флаг России на параде 9 мая. А теперь, получается, Путин остался без ПВО, и теперь Москва практически неприкрыта.

9 мая – это сакральная дата для России и Путина, потому это нужно использовать.

Путину нужен парад 9 мая, чтобы доказать, что он рукопожатный и по-прежнему на Олимпе мировой политики, уверен Жданов / скриншот

Чем так важен парад 9 мая для России и Путина?

Парад для Путина – это возможность продемонстрировать всему миру, что он рукопожатный и договороспособный, что он остался на Олимпе мировой политики. Как писал классик: "Все флаги в гости к нам". И не важно, что там будут лидеры стран вроде Буркина-Фасо. Приедет Си Цзиньпин, хозяин, и нужно принять его нормально и вывести на Красную площадь, не прятать же его в бункере.

Ведь, в отличие от прошлогоднего парада, где проехал Т-34 с красным флагом, и все, в этом году достали "Армату" (оказывается, она еще существует, стоит спрятанная в боксах, но в бою не была), Т-15 (это какая-то модернизация "Арматы"), машины огневой поддержки танков "Терминатор" и "Курганец-25". Путин для парада достает из закромов лучшее, что у него есть, дабы показать, что российская армия побеждает, что все идет по плану, что, что бы там ни говорили, к нему приехали иностранные гости, и все готовы с Путиным разговаривать, обниматься, целоваться. Вот что Путину надо.

А теперь представьте, что эти гости задают вопрос Путину: "Вова, ты гарантируешь безопасность? Не прилетят ли дроны на Красную площадь? Чтобы мы не бежали с этой площади куда попало". Поэтому для Путина просто архиважно, чтобы 9 мая прошло спокойно.

Я считаю, что это наша священная задача – испоганить Путину 9 мая.

Является ли военный парад на Красной площади законной военной целью для нас?

Да, конечно.

Даже несмотря на то, что там будут иностранные гости и гражданское население?

Да.

Смотрите, основу парада составляют военнослужащие армии РФ, ведущей активные боевые действия с целью захвата территории Украины. Кроме того, не сомневаюсь, что в речи Путина прозвучат слова о том, что эти военные и техника с Красной площади поедут на "СВО". Плюс на параде будет представлена российская военная техника, которая участвует в боевых действиях. Поэтому парад 9 мая – это абсолютно легитимная военная цель для нас. Можно даже охарактеризовать ее как район массового скопления личного состава и военной техники врага.

И у Украины есть чем бить по Красной площади во время парада?

Конечно же. Пусть российское минобороны соврало 7 мая наполовину, и в Россию летело не 447, а 223 дрона. Даже если 223 дрона ломанутся на Москву, а еще и зайдут с разных сторон, 100% мы пробьем ПВО. Мы перенасытим ПВО, и она просто не справится с задачей.

Система ПВО "Панцирь С-1" на крыше в Москве. Ступени ракет ПВО могут падать на головы гостей Путина на параде, отметил Жданов / скриншот

Плюс, учитывая особенности конструкции некоторых российских комплексов ПВО, работа этих систем создаст дополнительные проблемы. Например, "Панцирь С-1". У его ракеты есть разгонный блок, который в процессе отваливается, как ступень обычной ракеты. Но за счет того, что у этой ступени, у этого куска трубы с порохом, на хвостовой части имеются стабилизаторы, она выравнивается в полете, а когда падает на землю, превращается в своеобразное стальное копье. Вспомните недавние фотографии из Подмосковья – там этот разгонный блок, такое "копье" воткнулось в ограждение балкона.

То есть, когда ракеты "Панциря С-1" идут на перехват цели, блоки от них отваливаются и летят на землю в свободном падении. Даже этого нам будет достаточно, ведь представьте: иностранные гости прилетают в Россию, аэропорт закрыт, их отправляют на Пулково, потом везут машинами по Москве, воздушная тревога, все перекрыто, в небе что-то летает, вокруг что-то стреляет. Какой парад! Все в бункеры, прятаться в метро, и там проводить парад.

То есть эти ступени ракет ПВО "Панцирь С-1", по сути, могут просто падать на головы гостям Путина?

Да! Количество случаев падения этих ступеней на головы и не только уже просто зашкаливает. Начнем с Белгорода: когда город прикрывали "Панцирями", его ракеты и ступени и газовую трубу перебивали в жилом доме, и просто попадали в новый дом, и прилетало в частное строение. Это лишь один пример.

Технологически это как бы нормально, поскольку так сконструирована данная ракета. Конструкторы не думали, как все это будет применяться в городской местности, куда это будет падать. По идее, по классике, ПВО должно становиться кольцом вокруг города, и на подступах к городу сбивать воздушные цели. Но нехватка ПВО заставляет россиян ставить комплексы даже в центре города.

К тому же, наверное, бо́льшая часть ПВО из тыла, в том числе из-под Москвы, уехала на фронт?

Да. Самое интересное, вспомните, как летом прошлого года мы попытались атаковать Крымский мост, и мы там уничтожили С-500. Так они снимали с Москвы С-500, чтобы усилить защиту Крымского моста, потому что у России лишь несколько экспериментальных дивизионов этого комплекса.

Именно нехватка ПВО не дает возможности российским военным создать кольца глубоко эшелонированной обороны вокруг города, поэтому они вынуждены создавать очаговую оборону, то есть размещать средства ПВО таким образом, чтобы они хотя бы на 10-20% перекрывали одна другую по дальности досягаемости и, таким образом, точечно накрывали весь населенный пункт. Поэтому и "Панцири" поднимают на крыши административных зданий. Поэтому вокруг Москвы, возле МКАДа, строят башни, на которые поднимают средства ПВО.

Давайте вернемся к вероятной угрозе удара "Орешником". Как вы считаете, что в Киеве может стать целями для "Орешника"?

Что угодно. Киев – столица, потому Россия может ударить по центрам принятия решений: зданию правительства, зданию Верховной Рады, Офису президента, то есть по системе управления государством.

Плюс целями могут стать промышленные и военные объекты, например, Генеральный штаб и прочие. Объектов – миллион.

Но, судя по тенденции, которую мы наблюдаем, Россия сейчас приоритетными целями ударом считает жилые районы и гражданскую инфраструктуру. Видимо, в Кремле считают, что террор против местного населения будет наиболее эффективным средством для достижения их целей, а именно принуждение нас к миру на условиях Москвы. Так что бить Россия будет, прежде всего, по жилым кварталам. И доказательство тому – три поврежденные и выгоревшие многоэтажки в Киеве 7 мая.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред