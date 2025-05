Почему перемирие между Украиной и РФ невозможно: ISW назвали главное препятствие

Ключевые тезисы:

Специальный посланник США в Украине генерал в отставке Кит Келлог 6 мая заявил, что главным препятствием для установления мира остается позиция страны-агрессора России. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Россия не выиграет войну", - подчеркнул Келлог, отметив, что отказ Москвы поддержать перемирие - это стратегическая ошибка.

По его словам, Украина согласилась на возобновляемое всеобъемлющее прекращение огня на суше, в воздухе и на море сроком минимум на 30 дней. Кроме того, Киев поддерживает идею создания демилитаризованной зоны в 30 км - по 15 км от линии фронта с обеих сторон. Эта зона может контролироваться международным наблюдательным механизмом.

Келлог также добавил, что члены международной коалиции во главе с Великобританией и Францией готовы развернуть "силы прекращения огня" на западном берегу Днепра. Эти силы должны обеспечивать выполнение договоренностей и мониторинг режима тишины.

В ответ спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 7 мая, что "Россия не получала никаких украинских предложений" по демилитаризованной зоне.

По оценке ISW, такая реакция является очередной тактикой Москвы для затягивания переговоров.

Аналитики также отметили, что боевые возможности России существенно уменьшились с 2022 года. В частности, РФ не смогла удержать позиции на правом берегу Днепра, потерпела провал в наступлении на Киев и Одессу, а ее войска находятся в состоянии истощения.

Как сообщал Главред, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова к мирным переговорам после полного прекращения огня, а "некоторые вопросы придется обсуждать с Россией".

Президент США Дональд Трамп говорил, что страна-агрессор Россия хочет договориться о мире с Украиной из-за резкого падения цен на нефть.

В то же время, президент Польши Анджей Дуда обратился к главе Белого дома Дональду Трампу с призывом усилить экономическое давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну против Украины.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.