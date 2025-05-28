Зеленский отменил важную поездку на мероприятие в Германии – что произошло

После политических переговоров в Берлине Зеленский должен был отправиться в землю Северный Рейн-Вестфалия.

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Зеленский отменил поездку на мероприятие в Германии / коллаж: Главред, фото: Zelenskiy / Official

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Зеленский изменил планы в последний момент

Причина - развертывание российских войск возле Сумской области

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Германию отменил запланированное участие в церемонии вручения премии Карла Великого главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в Аахене из-за российской угрозы для Сумской области. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на источники.

Зеленский в среду, 28 мая, прибыл с визитом в Германию. После политических переговоров в Берлине глава государства должен был отправиться в землю Северный Рейн-Вестфалия, однако решил вернуться в Киев.

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По информации издания, планы были изменены в последний момент.

"Учитывая серьезную ситуацию в Украине, Зеленский не полетит из Берлина в Дюссельдорф, а оттуда в Аахен, а вернется непосредственно в Киев, сообщают источники в силовых структурах", – говорится в публикации.

Главной причиной такого решения называют развертывание российских войск возле Сумской области и активные попытки россиян наступать там.

Ситуация в Сумской области - последние новости

Как писал Главред, российские оккупанты прибегают к постоянным наступательным действиям на фронте, однако им не удалось осуществить крупную операцию, сейчас они накапливают более 50 тысяч военных на Сумском направлении, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Недавно, председатель Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что российские оккупанты пытаются захватить населенные пункты в Сумской области. Сейчас под контролем врага находятся 4 населенных пункта. Речь идет о населенных пунктах Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады. Россияне пытаются создать так называемую "буферную зону".

В издании Bild писали, что армия РФ в июне текущего года могут пойти в новое наступление. Под угрозой три области Украины - Харьковская, Сумская и Днепропетровская.

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