РФ накопила 50 тысяч военных на Сумском направлении: что говорят пограничники

Демченко объяснил, что сейчас вражеские колонны не движутся "к нашей границе".

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Демченко рассказал о ситуации в Сумской области / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

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В ГПСУ не фиксируют движение вражеских колонн техники к границе

Для наступления враг применяет войска с Курского направления

Российские оккупанты применяют для наступления на Сумском направлении те войска, которые перебрасывали в Курскую область. При этом движения вражеских колонн техники к границе с Украиной не зафиксировано. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Надо помнить, что в свое время Россия наращивала свои силы на этом отрезке, особенно пытаясь выбить Силы обороны, которые вели свою операцию в пределах Курской области. Собственно эти силы сейчас и применяют по линии нашей границы", - сказал спикер. видео дня

Он добавил, что пограничники не фиксируют, чтобы "двигались колонны к нашей границе".

"Возможно, или же враг не имеет техники в достаточном количестве, или сохраняет ее для каких-то дальнейших действий. Исключительно пешие группы, иногда на квадроциклах или мотоциклах пытаются заходить на нашу территорию для того, чтобы зона боев была уже по территории Украины", - объяснил Демченко.

Также он отметил, что среди пленных российских военных из числа малых штурмовых групп, которые заходят на территорию Украины, есть бывшие осужденные.

Ситуация в Сумской области - последние новости

Как писал Главред, российские оккупанты прибегают к постоянным наступательным действиям на фронте, однако им не удалось осуществить крупную операцию, сейчас они накапливают более 50 тысяч военных на Сумском направлении, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Недавно, председатель Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что российские оккупанты пытаются захватить населенные пункты в Сумской области. Сейчас под контролем врага находятся 4 населенных пункта. Речь идет о населенных пунктах Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады. Россияне пытаются создать так называемую "буферную зону".

В издании Bild писали, что армия РФ в июне текущего года могут пойти в новое наступление. Под угрозой три области Украины - Харьковская, Сумская и Днепропетровская.

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Что такое ГПСУ? Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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