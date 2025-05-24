'Пехота лезет, как саранча': в DeepState заявили, что россияне закрепились на Сумщине

Благодаря численности оккупанты получили преимущество в этом районе.

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Россияне закрепились на Сумщине / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, фото DeepState

Что известно:

Россияне закрепились на северо-востоке Сумской области

Активные бои продолжаются в районах Беловодов и Локни

Несмотря на потери, оккупанты пытаются занять больше территории

Российские войска закрепились на северо-востоке Сумской области, в частности на линии Веселовка - Журавка - Новенькое - Басовка. Активные боевые действия продолжаются и вокруг Беловодов, а также в Локнях. Об этом сообщила мониторинговая группа DeepState.

Аналитики отмечают, что до этого регион де-факто оставался "серой зоной", а украинские Силы обороны пытались сдерживать продвижение врага, нанося удары по скоплениям живой силы и техники, преимущественно с использованием дронов. Однако теперь оккупанты закрепились на территории области.

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"Долгое время Сумщину можно было воспринимать как серую зону, ведь бойцы Сил обороны пытались и пытаются сдерживать врага, осуществляя поражение дронами по перемещению и попытках накапливаться... Однако стоит констатировать, что им удалось закрепиться по отрезку Веселовка-Журавка-Новенькое-Басовка и они продолжают осуществлять попытки зайти в Беловоды, а также сложной является ситуация в Локнях", - говорится в аналитическом обзоре.

По данным DeepState, Силы обороны активно наносят удары по оккупантам. В частности, операторы Госпогранслужбы недавно уничтожили группу российской пехоты, которая пряталась в домах в Беловодах.

"Силам Обороны удалось несколько стабилизировать резкое продвижение в глубину Сумщины, а экипажи ежедневно и каждую ночь уничтожают пехоту, которая лезет, как саранча, пытаясь, хоть и с большими потерями, занять еще территории", - отметили аналитики.

Ситуация на Сумщине / Фото: карта DeepState

Как развивалось наступление на Сумщину

В DeepState напомнили, что российское наступление на Сумщине началось еще в начале марта 2025 года, когда россияне активизировались после вытеснения Сил обороны Украины с пограничных позиций в Курской области. Враг занял Свердликово, после чего начал выталкивать украинские подразделения из-под границы и создавать плацдарм для перерезания логистики.

Первые атаки были направлены на село Новенькое, однако они оказались безуспешными - село было практически уничтожено, и враг вынужден был прятаться в посадках и временных укреплениях.

"Далее развитие событий набирало обороты через Журавку и некоторое время Силам Обороны удавалось сдерживать и осуществлять поражения по врагу вдоль границы", - рассказали аналитики.

После длительных безуспешных атак враг изменил тактику и "нащупал слабое место" между Журавкой и Новеньким, используя лесополосы для незаметного проникновения. Как отметили в обзоре, в результате непрерывного давления и численности российские подразделения взяли преимущество в данном районе.

Ситуация на Сумщине - новости Украины

Как ранее сообщал Главред, российские подразделения заняли некоторые позиции в приграничных районах Сумской области. Однако в то же время продолжается активная фаза операции Вооруженных сил Украины в Курской области РФ - украинские подразделения до сих пор присутствуют на этой территории, продолжая выполнение боевых задач.

Накануне в Минобороны РФ заявили о создании так называемой "полосы безопасности" в приграничных районах Сумщины. Впрочем, Владислав Селезнев опроверг эту информацию, назвав ее элементом информационно-пропагандистской кампании Кремля.

Российские СМИ распространили фейк о якобы захвате Юнаковки в Сумской области. Военные ВСУ официально опровергли эту информацию: населенный пункт под контролем Украины, заявил подполковник Ярослав Чепурной.

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Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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