Враг получил задание заблокировать важный украинский плацдарм - Селезнев

Россияне в очередной раз солгали об успехах в Курской области, ведь на самом деле не могут вытеснить ВСУ.

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ВСУ сдерживают намерения оккупантов продвинуться вглубь Сумщины / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Что сказал Селезнев:

Россиянам не удалось создать на Сумщине полосу безопасности

Украинские военные не допускают прорыва оккупантов в Сумской области

ВСУ даже в нынешней ситуации удается наносить контрудары

В Минобороны страны-агрессора России заявили о создании так называемой полосы безопасности в приграничных районах Сумской области. Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире FREEДОМ заявил, что эта информация не соответствует действительности.

"Неоднократно я говорил о том, что Путин врет каждый раз, как только открывает рот. Это утверждение касается и других топ-чиновников Российской Федерации, поэтому ничего удивительного. Плацдарм, который удерживает украинская армия на территории Курской области, относительно небольшой. Но географическое расположение украинских позиций таково, что россияне применяют огромное количество, в частности артиллерийских систем, авиационных снарядов и ракет для того, чтобы выбить нас с этих рубежей и позиций, но ничего особенно эффективного у них не получается", - подчеркнул он.

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Зато у украинских военных получается продолжать боевые действия в пределах не только Курской, но и частично Брянской и Белгородской области. Таким образом ВСУ сдерживают противника, который намерен зайти на территорию Сумской области, чтобы заблокировать украинский плацдарм на территории РФ.

"Но специфика рельефа, условий местности такова, что вести наступательные действия в таких условиях крайне сложно. Поэтому, я думаю, мы еще долгое время будем слышать от украинского Генерального штаба ВСУ сводки о боях на территории Курской области", - отметил Селезнев.

Более того, украинским военным удается создавать соответствующие условия и предпосылки для проведения определенных контрнаступательных действий.

Ситуация в Курской области - последние новости

Недавно Главред писал, что группа 73-го центра ССО на Курщине уничтожила целую группу военнослужащих 810 бригады морской пехоты противника во время специальных действий.

Впоследствии стало известно, что российский диктатор Владимир Путин признал, что в Курской области все еще присутствуют украинские защитники, хотя до этого российская пропагандистская "трубила" о полном вытеснении ВСУ с российской территории.

Напомним, Северная Корея потеряла более 4700 военнослужащих во время боевых действий против Сил обороны Украины в Курской области, из которых по меньшей мере 600 погибли.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

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Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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