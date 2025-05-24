Враг возобновил штурмовые действия на важном направлении: что доложили в ВСУ

Оккупанты атакуют украинских защитников рекордным количеством дронов.

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Враг активизировался на новом участке на Запорожском направлении / Коллаж: Главред, фото: 10 ОГШБр, Минобороны РФ

Что сказал Волошин:

Враг ежедневно наносит сотни ударов по украинским защитникам

На Запорожском направлении противник хочет захватить два города

Оккупанты уничтожают "в ноль" населенные пункты, которые хотят захватить

Оккупационные войска страны-агрессора России возобновили штурмовые действия на Гуляйпольском направлении, что в Запорожской области. Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По его словам, за предыдущие сутки на фронте зафиксировано рекордное использование дронов камикадзе, только на Запорожском направлении - 485 ударов. Также ощутимо увеличилось количество артиллерийских обстрелов.

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"На Гуляйпольском и Ореховском направлении у РФ цель захватить прифронтовые города - Орехов и Гуляйполе. Угрожать Камышевахе и держать под контролем логистический путь, который ведет от Запорожья и на восток, потому что это достаточно важная для Сил обороны транспортная артерия", - пояснил военнослужащий.

Орехов / Инфографика: Главред

Волошин добавил, что противник также наносит много ударов неуправляемыми авиационными ракетами, чтобы фактически стереть с лица земли Гуляйполе и несколько населенных пунктов на этом направлении.

Ситуация на Запорожском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что оккупационные войска страны-агрессора России недавно атаковали Ореховское направление большой колонной техники. Но реализовать задуманное врагу не удалось, потому что ВСУ разгромили его.

Ранее также оккупанты применили более трех сотен военных, 40 единиц техники и три танка для штурмовых действий на Запорожском направлении. Этой силой враг пытался продвинуться на участке вблизи Пятихаток, Степного, Лобкового, Малой Токмачки и Малых Щербаков, но ВСУ помешали противнику.

Накануне стало известно, что в планах российской армии - осуществить удар, основной целью которого станет отвлечение украинских сил. Вероятно, его оккупанты попытаются реализовать именно на Запорожском направлении.

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