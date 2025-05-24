Россияне сообщили о захвате важного села в Сумской области: что ответили в ВСУ

Основное:
- Россияне солгали о захвате села на Сумщине
- Аналитики DeepState не сообщали о потере ВСУ контроля над Юнаковкой
Российские СМИ распространили информацию, якобы оккупационная армия страны-агрессора РФ смогла зайти в населенный пункт Юнаковка, что в Сумской области.
Старший офицер центра коммуникаций группировки войск "Курск" подполковник Ярослав Чепурной прокомментировал это заявление. В комментарии РБК-Украина военнослужащий заявил, что данная информация не соответствует действительности.
Также не подтверждает информацию врага карта DeepState, на которой Юнаковка остается под контролем Украины, а в "серой зоне" поблизости остаются населенные пункты Новенькое, Журавка, Веселовка и Басовка.
Зато несколько дней назад в районе Хотинской громады "серая зона" расширилась в направлении сел Водолаги и Беловоды.
Ситуация в Сумской области - последние новости
Напомним, Главред писал, что армия страны-агрессора России пытается прорваться на территорию Сумщины, но ландшафт области и специфика ведения боевых действий не позволяют врагу пройти украинскую оборону.
Ранее стало известно, что российские оккупанты заняли некоторые позиции на территории Сумской области. Однако операция ВСУ в Курской области еще не завершена, там до сих пор находятся наши военные.
Накануне в Минобороны страны-агрессора России заявили о создании так называемой полосы безопасности в приграничных районах Сумской области. Но военный эксперт Владислав Селезнев опроверг эту информацию
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Кто такой Ярослав Чепурной?
Подполковник Ярослав Чепурной - украинский военнослужащий, который долгое время занимал должность пресс-офицера 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.По состоянию на декабрь 2024 года Ярослав Чепурной перешел на службу в командование десантно-штурмовых войск, продолжая выполнять обязанности пресс-офицера и информировать общественность о ситуации на фронте. До военной карьеры Чепурной работал журналистом в Николаеве, имея более 20 лет опыта в области журналистских расследований. ЧНУ имени Петра Могилы
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