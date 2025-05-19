Смогут ли оккупанты осуществить прорыв на Сумщине: неожиданный прогноз эксперта

Ситуация с начала полномасштабного вторжения РФ изменилась, поэтому шансы у врага сейчас другие.

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Оккупанты стягивают дополнительные силы к границе с Сумской областью / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Что сказал Бобыренко:

Повторного стремительного прорыва в Сумской области враг осуществить не может

РФ накапливает большие силы на Сумщине

Армия страны-агрессора России пытается прорваться на территорию Сумщины, но ландшафт области и специфика ведения боевых действий не позволяют врагу пройти украинскую оборону.

Об этом в эфире Еспресо рассказал эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобыренко. По его словам, оккупантам не удастся повторить сценарий 2022 года, когда буквально за сутки РФ удалось продвинуться к окраинам Сум.

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"Теперь не будет никакого прорыва, что за сутки противник будет в Сумах, потому что уже другая специфика войны. Это невозможно потому, что междуречье Сейма и Псла - не является танкоопасным направлением, как раньше говорили: большие поймы, сеть прудов, поэтому там танками не разгуляешься. Однако это рай для ДРГ и снайперов: ландшафт с лесками и перелесками, край среднерусской возвышенности", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что враг может использовать эту территорию как "серую зону", ведь известно о накоплении более 60 тысяч личного состава противника.

"То есть могут быть боевые действия, как под Покровском, максимум - 500 метров в день. А до Сум оккупантам, соответственно, иди полгода-год. Поэтому паники быть не может относительно прорыва врага на Сумщине", - пояснил Бобыренко.

Ситуация на Сумщине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по данным ГПСУ, российские оккупационные войска хотят создать "серую зону" на отдельных участках фронта в Сумской области.

Накануне стало известно, что российские оккупанты заняли некоторые позиции на территории Сумской области. Однако операция ВСУ в Курской области еще не завершена, там до сих пор находятся наши военные.

Ранее также сообщалось, что ВСУ сдерживают противника, который намерен зайти на территорию Сумской области, чтобы заблокировать украинский плацдарм на территории РФ.

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Кто такой Виктор Бобыренко? Виктор Бобыренко - руководитель экспертной группы Бюро анализа политики, магистр государственного управления, политолог, политтехнолог. В 2017-2019 годах член Общественного совета при НАПК. С 2020 года - член Наблюдательного совета Общественного вещателя.

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