Ранее доступная в Украине ягода станет роскошью: насколько вырастет цена

Основной причиной повышения цен на сезонные ягоды являются потери в садоводстве.

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Ягоды в Украине становятся дорогим удовольствием / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщили аналитики:

Заморозки повлияли на потерю большой доли урожая

Цены на черешню и вишню будут выше, чем обычно

В мае-июне 2024 года цены на черешню достигли 175 гривен за килограмм ягод. Впоследствии они несколько снизились до 100-140 гривен. Но в этом году, скорее всего, украинцы не увидят таких ценников на ранее доступную ягоду.

Как сообщили аналитики EastFruit, из-за третьей волны весенних заморозков, которая накрыла Украину в апреле, было потеряно около 45-55% урожая черешни, прежде всего в южных регионах страны, где сосредоточено производство.

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Зато в центральных регионах потери были даже выше. Подобная ситуация и с вишней, ее потери оценивают в около 35-50%.

Поэтому аналитики прогнозируют, что цены на ягоды в этом году в сезон будут выше, таким образом они станут настоящим "деликатесом" для некоторых категорий населения. В ситуации с черешней на это влияет дополнительный фактор.

"Украина и так преимущественно зависит от импорта черешни после оккупации российскими агрессорами традиционных регионов выращивания этих фруктов и фактического уничтожения основной части плантаций. Поэтому цены на черешню в этом году в Украине будут еще выше, чем обычно", - отметили аналитики.

Пока точно неизвестно насколько вырастет цена, но аналитики прогнозируют ощутимое повышение стоимости ягод. Поэтому вряд ли килограмм черешни в этом году можно будет купить за 100 гривен.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что из-за сильных апрельских заморозков в Украине ожидается значительное сокращение урожая косточковых фруктов - абрикосов, персиков, черешен и вишен. Потери могут достичь 50-60%, что несомненно приведет к существенному росту цен на эти виды плодов.

Ранее председатель Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупредил, что из-за весенних заморозков в этом году в Украине существенно подорожают фрукты - цена повысится минимум на 30 процентов.

Накануне стало известно, что за год цены на яйца в Украине существенно выросли. С апреля 2024 года по апрель 2025 года их стоимость увеличилась сразу на 74,6%. В то же время в месячном разрезе яйца подешевели.

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