Доллар пошел вверх: сколько стоит валюта 19 мая 2025 в банках

Вы узнаете:
- Сколько стоит доллар в банках Украины
- Какой официальный курс доллара и евро установил на сегодня НБУ
В понедельник, 19 мая, Национальный банк Украины повысил курс доллара по отношению к гривне.
Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, официальный курс доллара установлен на уровне 41,4983 грн за 1 доллар (+0,0274 грн).
Официальный курс евро составляет 46,449 грн за 1 евро (+0,0659 грн).
На межбанке сегодня курс вырос на 5 копеек — до 41,52-41,56 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием предыдущего дня.
На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек — до 41,70 грн.
Тем временем Минфин публикует средний курс валют в банках:
Курс доллара в Украине - прогнозы
Как писал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что с 19 по 25 мая на валютном рынке прогнозируется относительное спокойствие. Неделя пройдет без особых сюрпризов.
Национальный банк Украины обнародовал прогноз, в котором отмечается, что в Украине курс доллара может вырасти до 55 гривен за доллар.
Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский заявил, что в мае гривна может сильно упасть относительно доллара и евро.
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