Доллар пошел вверх: сколько стоит валюта 19 мая 2025 в банках

НБУ повысил курс доллара по отношению к гривне.

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Курс гривни упал по отношению к доллару / УНІАН, pixabay

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Сколько стоит доллар в банках Украины

Какой официальный курс доллара и евро установил на сегодня НБУ

В понедельник, 19 мая, Национальный банк Украины повысил курс доллара по отношению к гривне.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, официальный курс доллара установлен на уровне 41,4983 грн за 1 доллар (+0,0274 грн).

видео дня

Официальный курс евро составляет 46,449 грн за 1 евро (+0,0659 грн).

На межбанке сегодня курс вырос на 5 копеек — до 41,52-41,56 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием предыдущего дня.

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек — до 41,70 грн.

Тем временем Минфин публикует средний курс валют в банках:

Курс доллара в банках Украины / minfin.com.ua

Курс евро в банках Украины / minfin.com.ua

Курс доллара в Украине - прогнозы

Как писал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что с 19 по 25 мая на валютном рынке прогнозируется относительное спокойствие. Неделя пройдет без особых сюрпризов.

Национальный банк Украины обнародовал прогноз, в котором отмечается, что в Украине курс доллара может вырасти до 55 гривен за доллар.

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский заявил, что в мае гривна может сильно упасть относительно доллара и евро.

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