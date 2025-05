Силы обороны успешно контратаковали РФ: в ISW рассказали об изменениях на фронте

Что сообщили аналитики:

Армия страны-агрессора России продвигается на нескольких важных направлениях фронта. Несмотря на это украинским военным удается успешно проводить контратаки.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW). В последнем отчете отмечается, что у Часового Яра украинские войска успешно контратаковали россиян.

Уже подтверждено, что ВСУ удалось продвинуться на северо-восток от населенного пункта Железнянское.

В то же время в направлении Большой Новоселки, как утверждали российские милблогеры, украинские защитники провели контратаки возле Перестройки, Новополя и Зеленого Поля.

Кроме этого в рамках Курской операции Силы обороны пытались контратаковать в районе приграничного с РФ населенного пункта Бессаловка.

Ранее в ВСУ сообщили, что РФ стянула войска к границе с Черниговской и Сумской областями. Таким образом оккупанты держат украинские подразделения в напряжении, не давая перебросить военных на другие участки фронта.

Накануне стало известно, что враг продолжает штурмы и атаки на девяти из двенадцати направлений, без наступательных действий пока на Северском, Гуляйпольском и Приднепровском.

Напомним, Главред писал, что по информации СМИ этим летом войска РФ пойдут в масштабное наступление. Самые активные наступательные действия ожидаются в Донецкой области.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.