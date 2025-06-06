"Паутина" сделала свое дело: как ракетная атака РФ разоблачила проблемы с авиацией

Оккупанты изменили тактику воздушных ударов, загрузив каждый самолет вдвое большим количеством ракет, чем обычно.

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Почему оккупанты подняли только семь самолетов для массированного обстрела / Коллаж: Главред, фото: Главред, t.me/SBUkr

О главном:

Россияне вынуждены нагружать самолеты по максимуму

Стратегическая авиация РФ понесла потери и испытывает дефицит техники

Часть ракет могла упасть на территории РФ

Россия пытается представить ракетную атаку в ночь на 6 июня как "возмездие" за операцию "Паутина", однако фактически лишь подтвердила серьезные потери в своей стратегической авиации. Об этом сообщает Defense Express.

По данным источников издания, в воздух удалось поднять лишь семь стратегических бомбардировщиков - пять Ту-95МС и два Ту-160.

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При этом каждый самолет был максимально загружен крылатыми ракетами, что свидетельствует о недостатке доступных носителей. Ранее обычно использовали 1-3 ракеты на борт, сейчас - в среднем пять.

"Часть ракет могла упасть на территории России, поэтому в целом ракет, вероятно, было больше", - отмечают журналисты Defense Express.

Это уже второй случай в 2025 году, когда Россия применила стратегические бомбардировщики Ту-160 - до этого подобное произошло 26 мая. Всего с 2023 года такие самолеты использовались только четыре раза.

Паутина / Инфографика: Главред

В Defense Express напомнили, что последний раз подобную активность фиксировали в конце августа 2024 года, когда в воздух подняли 11 самолетов Ту-95МС, которые запустили 77 ракет Х-101.

Издание объясняет, что российские военные ранее сознательно не перегружали бомбардировщики, пытаясь уменьшить износ техники и продлить срок ее эксплуатации. Именно поэтому к последней атаке были привлечены также Ту-160.

Спецоперация "Паутина" - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина провела масштабную спецоперацию под названием "Паутина". Беспилотники уничтожили и повредили по меньшей мере 41 российский военный самолет, среди которых - стратегические ракетоносцы, которые Россия регулярно использовала для ударов по критической инфраструктуре Украины. Операция стала одной из самых эффективных и самых громких с начала полномасштабного вторжения, поразив объекты глубоко на территории России.

Кроме того, операция "Паутина", осуществленная украинскими силами с помощью беспилотников глубоко на территории России, стала одной из самых успешных и нанесла унизительный удар по Москве. Однако эта победа вызвала не только восхищение, но и серьезное недовольство у президента США Дональда Трампа.

Сразу после серии ударов президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. По данным западных СМИ, во время переговоров российский лидер пригрозил "неотвратимым ответом" за атаки на аэродромы. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия отреагирует "в соответствующий момент".

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