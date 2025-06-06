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Россия выбрала цели для наступления: полковник ВСУ раскрыл три направления

Алексей Тесля
6 июня 2025, 15:15
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У оккупационных войск РФ есть два вспомогательных направления, считает Владислав Селезнев.
ВСУ
ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/36obmp, 501 ОБМП

Главное из заявлений Селезнева:

  • Приоритетное направление РФ - это Донецкая область
  • У россиян есть два вспомогательных направления

Бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев прокомментировал вопрос о том, какова общая цель российских оккупационных войск на лето-2025.

"Да, есть приоритетное направление - это Донецкая область", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт также считает, что два вспомогательных направления оккупантов РФ - это южная часть Запорожской области и создание буферной зоны на территории Сумщины.

"Возможно, снова попытаются атаковать и Харьковскую область, возможно - территорию Черниговщины", - не исключает он.

Вместе с тем собеседник обратил внимание на то, что Силы обороны Украины также осуществляют определенные меры контрдействия.

"Например, атаки по югу Запорожской области с погружением тамошнего региона в блэкаутов, а также разрушение двух ключевых железнодорожных магистралей на Брянщине. Я не думаю, что это просто случайные совпадения. То есть осуществляется определенная превентивная деятельность, чтобы максимально усложнить логистику российской армии. Потому что логистика - это перемещение ресурсов. Нет ресурсов - нет продвижения на поле боя", - добавил Селезнев.

Наступление РФ 2025 - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что десятки тысяч "элитных" штурмовиков РФ готовят атаку на город-миллионник. Противник старается стянуть силы ближе к линии фронта и, вероятно, готовится к новым штурмам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ нацелилась на семь областей и готовит "ударный кулак". Кремлю необходимо накопить соответствующие ресурсы и резервы, пояснил Игорь Романенко.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что войска РФ ведут наступление по всему фронту. Россияне пытаются восстановить силы, перегруппироваться, и не собираются останавливаться.

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Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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