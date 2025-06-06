Летом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на лето

Кремль перебрасывает войска оккупантов с юга Украины на север, есть несколько вариантов возможных боевых действий, отметил эксперт.

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Россия летом 2025 года будет делать ставку на бои в Донецкой области - Селезнев / Главред

Из-за летнего наступления России в Украине Сумы все больше превращаются в прифронтовой город. Угроза для города растет, тем более, когда российские оккупанты перебрасывают резервы с юга Украины и планируют учения на белорусской территории.

В интервью Главреду бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, есть ли угроза для Киева из Беларуси, какова цель ударов россиян по Сумской области и почему удар по Керченскому мосту был "пробой пера".

Президент Зеленский во время саммита лидеров Бухарестской девятки намекнул на возможную атаку России с белорусской территории. Как вы думаете, как такая атака может выглядеть и кого она может касаться? Речь идет только об Украине, или, возможно, о странах Европы?

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Президент Зеленский, конечно, имеет доступ к значительно большему количеству информации, и мои выводы базируются только на открытых источниках. Мы должны понимать, какие ресурсы сможет привлечь Россия для проведения совместных учений с белорусами в этом году. Напомню, что в феврале 2022 года россияне задействовали около 40 000 военных для атаки на Киев. Если на этот раз будет меньше, то, возможно, речь пойдет только о пограничном конфликте, но о масштабной повторной атаке на Киев - вряд ли.

Пока мы не знаем, какое количество ресурсов будет привлечено, но переброска даже 40 000 личного состава, техники, вооружения и боеприпасов может занять минимум несколько месяцев. На данный момент наша разведка не сообщает о масштабном перемещении вражеских сил на территорию Беларуси.

Что касается вероятности атак, то не стоит исключать ни одного сценария - ни в отношении Украины, ни в отношении Польши, ни в отношении стран Балтии. Мы не знаем, как будут вести себя наши чудаковатые соседи, и надеяться исключительно на здравый смысл агрессора - не стоит.

Ключевой фактор для анализа ситуации - это количество и качество ресурсов, которые будут задействованы в учениях. Если это будет что-то условное, вроде "три калеки", то говорить о реальной угрозе или беспокойстве не имеет смысла.

А в противном случае - что может свидетельствовать о возможных масштабных действиях со стороны России и Беларуси?

Прежде всего - это привлечение значительного личного состава со стороны Российской Федерации. Что касается белорусской стороны - мы примерно представляем: 2-3 тысячи военных постоянно находятся вблизи границы с Украиной. Это так называемые силы усиления. Дополнительно к учениям может быть привлечено еще несколько тысяч белорусских военных, если они будут причастны к учениям. Но это - ни о чем.

Однако если Россия сможет перебросить в Беларусь несколько десятков тысяч военных для участия в учениях - это уже будет тревожным сигналом. Особенно - в зависимости от того, в каком именно направлении эти силы и средства будут сосредотачиваться.

Во время недавней дневной воздушной тревоги появлялась информация от мониторинговых каналов о том, что с белорусской территории имитировались фальшивые пуски. Насколько сейчас Россия готова повторять подобную тактику - стоит ли рассматривать ее как новую системную угрозу?

Давайте откровенно: являются ли для нас белорусские соседи друзьями, партнерами или союзниками? Конечно, нет. Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко уже в свое время обманул мировое сообщество - он клялся и уверял, что с территории Беларуси не будет вторжения российских солдат в Украину. Но произошло совсем наоборот.

Поэтому мы должны быть готовы к любому развитию событий. И я убежден, что мы готовы. На нашем пограничье развернута инженерная фортификация, комплекс сил территориальной обороны и другие средства обороны - и они находятся в готовности к действиям. Как именно будут вести себя наши белорусские соседи - увидим. Но недооценивать риски нельзя.

Насколько реальны угрозы России относительно ударов по Берлину, Британии и другим странам? В частности, возможна ли реализация таких угроз с территории Беларуси?

Дело в том, что мир сейчас находится в состоянии гибридной войны, которая фактически началась еще в феврале 2014 года. В рамках этой гибридной агрессии информационная война является одним из весомых факторов.

Путин и его окружение работают как "гопники" - они готовы делать пустые алармистские заявления - рассчитывая на то, что широкое общество или международное сообщество начнет эмоционально на них реагировать. Если реакция есть - они продолжают нагнетать дальше. Если же такой бред просто игнорируют - он быстро исчезает с повестки дня.

Поэтому скорее всего, эти угрозы - риторика вроде выступлений того же Медведева, который способен наговорить любую чушь. Но в реальности важны не слова, а действия. Если будет выведена на боевое дежурство техника и вооружение - тогда будет и повод для беспокойства.

Но в этом контексте я лично сохраняю спокойствие. Есть, например, официальный сайт Посольства США в Киеве. Я ежедневно слежу за сообщениями. Если появится информация, что посольство закрывается на выходной, или напрочь уехало в Польшу - это уже настоящий сигнал. Все остальное - это российский бред, на который не стоит обращать внимания.

Вспомним процессы, как было накануне полномасштабного вторжения: массовый выезд посольств за пределы Украины. Вот это был характерный сигнал. А нынешние заявления РФ - это скорее попытка психологического давления.

Даже имея определенное количество ракет, россияне, вероятно, не будут использовать их против Европы - по крайней мере, пока. Я правильно вас понимаю?

Я считаю, что они вынуждены взвешивать потенциальную выгоду от таких действий на фоне неизбежных негативных последствий. Очевидно, что в ответ на такую атаку может последовать соответствующее контрдействие. А вот какой будет форма этого ответа - зависит от готовности европейцев применить свои силы и средства.

Для меня очевидно одно: любая армия мира обязана защищать свою территорию, свой народ и свое государство. Если наши партнеры действительно готовы к этому - то они будут отвечать. Но если они и дальше будут сводить все только к бесконечным консультациям в рамках крупнейшей бюрократической военной организации под названием НАТО - тогда будет им горе.

Мы видим, что в течение последней недели россияне активно продвигаются на Сумском направлении. По вашему мнению, какова сейчас цель россиян, если говорить о севере, в частности о Сумской и Харьковской областях?

Россия официально декларирует создание так называемой санитарной или буферной зоны. Такую задачу, напомню, Путин озвучивал еще в мае прошлого года. Тогда они пытались реализовать ее на севере Харьковщины - с планом продвижения на глубину 8-10 км вглубь нашей территории. Однако дальше они уперлись в наши инженерные фортификации, и продвижение было остановлено.

Надеюсь, что так же будет и на Сумщине: враг достигнет наших передовых оборонительных рубежей и не сможет продвигаться дальше. Надеюсь, что генерал Артюх, бывший руководитель военно-гражданской администрации, сделал все необходимое для качественного обустройства фортификаций, чтобы те выполняли свое главное назначение.

Но, опять же, учитывая динамику на поле боя - будем смотреть. Если произойдет прорыв через эти фортификации, это может свидетельствовать либо о совсем плохой работе военно-гражданской администрации, либо о том, что враг имеет преимущество в ресурсах настолько значительное, что способен пробиваться даже сквозь наши оборонительные сооружения.

В любом случае ситуация для Сум очень сложная. Город фактически стал прифронтовым. Прилеты в центр города, которые привели к гибели гражданского населения, - этому подтверждение. Поэтому я советую жителям Сум - хотя бы детей, пожилых людей вывозить в более безопасные регионы страны и быть готовыми к обороне города, потому что враг выполняет приказ Путина.

Более того, за процессами, которые происходят на российском пограничье, стоит пристально наблюдать. Потому что есть также граница между Черниговщиной и Брянщиной, а некоторые силы и средства с оккупированных территорий на юге Россия перебрасывает на другие участки фронта.

Нужно внимательно следить за процессами, которые происходят на российском пограничье. В частности, стоит обратить внимание на границу между Черниговщиной и Брянщиной. Некоторые силы с юга Украины Россия перебрасывает на другие участки фронта, в частности с временно оккупированных территорий. Важно наблюдать, куда именно происходит эта переброска. Если на Сумщину - это может свидетельствовать о вероятной активизации боевых действий в этом регионе. Если же в направлении Брянской области, то, вероятно, там готовятся масштабные действия. Пока ситуация остается неопределенной, поэтому рано делать окончательные выводы. Хотя, как по мне, ключевые усилия в этом году враг планирует сосредоточить на Донетчине - Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка будут для него приоритетными целями.

То есть наибольший натиск будет именно на эти направления?

Да, потому что сейчас около 30% территории Донецкой области еще находится под нашим контролем. И ключевые, крупнейшие населенные пункты - те, что я перечислил, - также остаются под нашим контролем. И россияне стремятся взять их под свой контроль.

Какова, кстати, общая цель России на это лето? Есть ли у них, по вашему мнению, какая-то "программа-минимум", которую они будут пытаться реализовать в ближайшее время?

Да, есть приоритетное направление - это Донецкая область. Два вспомогательных - это южная часть Запорожской области и создание буферной зоны на территории Сумщины. Возможно, снова попытаются атаковать и Харьковскую область, возможно - территорию Черниговщины.

Но стоит обратить внимание: наши Силы обороны также осуществляют определенные меры контрдействия. Например, атаки по югу Запорожской области с погружением тамошнего региона в блэкаутов, а также разрушение двух ключевых железнодорожных магистралей на Брянщине. Я не думаю, что это просто случайные совпадения. То есть осуществляется определенная превентивная деятельность, чтобы максимально усложнить логистику российской армии. Потому что логистика - это перемещение ресурсов. Нет ресурсов - нет продвижения на поле боя.

Кстати, атаки по югу, блэкаут и уничтожение инфраструктуры - насколько это может задержать продвижение россиян?

Это существенно задерживает их продвижение. Один из ключевых факторов, влияющих на темпы переброски ресурсов, - это стабильное функционирование железнодорожного сообщения. Если горят релейные шкафы, разрушаются мосты и путепроводы - происходит значительное промедление с перемещением военных грузов.

Автотранспортом или авиацией много не навозишь - это слишком медленно и дорого. Наиболее эффективный способ перемещения военных ресурсов - именно железная дорога. И если она работает нестабильно, это существенно замедляет боевую логистику врага.

Говоря о юге, мы видели спецоперацию СБУ по атаке на Керченский мост. Насколько нанесенные повреждения были болезненными для врага?

Мы пока не знаем точного уровня повреждений, ведь взрыв произошел под водой - на поверхности воды визуально повреждений не видно. Что именно повреждено под водой, сказать сложно. Думаю, россияне сейчас проводят экспертную оценку, но вряд ли будут делиться этими данными с широкой общественностью.

Транспортное движение продолжается, особенно по автомобильной части моста. Предположительно, повреждена одна из опор автомобильной части Керченского моста. Железнодорожное сообщение, судя по всему, серьезно не пострадало. Таким образом, пока что пропускная способность моста не уменьшилась.

Можно предположить, что это была определенная проба пера - скорее всего, с применением подводной ударной беспилотной системы. Думаю, в дальнейшем подобные системы будут использоваться, чтобы и в дальнейшем разрушать критически важные элементы для функционирования моста. Речь идет, в частности, о ключевых опорах, на которых держится арка Керченского моста, под которой проходят все корабли, направляющиеся в акваторию Азовского моря и в обратном направлении. Если эти опоры будут серьезно повреждены, речь уже не будет идти о привычном режиме движения - транспортное сообщение будет либо полностью остановлено, либо постоянно ограничено.

Но, как неоднократно заявлял генерал Бен Ходжес, бывший командующий Сухопутными силами США в Европе, освобождение Крыма должно начаться с разрушения Керченского моста. Поэтому Силы обороны активно работают над реализацией именно этой задачи.

В случае с этой операцией фигурирует СБУ, но, несомненно, был привлечен и ряд других структур: Военно-морские силы, возможно - воздушная компонента, ведь перед атакой были зафиксированы взрывы на военных аэродромах оккупированного Крыма. Это могло быть направлено на снижение активности российской авиации. И, конечно, аппараты типа Sea Baby и Магура V5 также участвовали и прикрывали операцию с поверхности воды.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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