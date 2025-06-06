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Какие цветы еще можно посеять в июне: 10 оптимальных вариантов

Виталий Кирсанов
6 июня 2025, 19:22
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Необходмио подбирать такие виды цветов, которые выдерживают жару и быстро растут.
Какие цветы еще можно посеять в июне
Какие цветы еще можно посеять в июне / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Домашние цветы. Комнатные и садовые растения"

Вы узнаете:

  • 10 оптимальных видов цветов для посадки в июне
  • Совет блогера-садовода

Если вы весной не успели посеять цветы, в июне еще не поздно это сделать. Но чтобы результат был как можно лучше, стоит знать, какие сорта могут выдерживать высокую температуру и много света, пишет Главред. Садовницы Дженнифер Петриц и Анджела Джадд помогли изданию marthastewart сделать подборку таких цветов.

Автор Youtube-канала "Домашние цветы. Комнатные и садовые растения" также рассказала о том, какие цветы можно сеять в июне в открытый грунт.

1. Клеома, или паутинный цветок

Цветы клеомы (Cleome) имеют длинные "ножки", которые прикреплены к соцветию, напоминающему паука.

"Быстрорастущий цветок-паук идеально подходит, когда вам нужно высокое тонкое растение. Он действительно замечательный, семена быстро прорастают при теплой температуре. Посейте в июне - и к августу у вас будут цветы", - заверила Петриц.

2. Титония, или мексиканский подсолнечник

Мексиканский подсолнечник (Tithonia rotundifolia) является потрясающим дополнением к летнему саду.

"Мексиканский подсолнечник - это как инъекция витамина С для летней цветочной клумбы. Семена быстро прорастают в условиях тепла и солнечного света. Теплый оранжевый цвет титонии прекрасно подходит для смешивания с голубыми шалфеями для цветочного шоу поздним летом", - посоветовала эксперт. Она также отмечает, что это замечательный цветок для срезки.

3. Африканские бархатцы

Африканские бархатцы (Tagetes erecta) - большие кремово-белые пудровидные цветы - прекрасно сочетаются с любым другим цветом, поэтому их, по словам Петриц, стоит добавить в свой летний сад. Они прорастают за пять дней, и их можно периодически досаживать, чтобы иметь цветы до поздней осени. К слову, они могут цвести даже во время заморозков.

4. Циния

Разноцветная яркая циния (Zinnia spp.) добавит красок вашему ландшафту.

"От простых до изысканных - циннии найдутся на любой вкус. Чем больше вы срезаете - тем больше они цветут", - говорит Джадд.

5. Подсолнечник

Несмотря на свою немалую высоту, подсолнухи (Helianthus) - еще один отличный вариант летних цветов.

"Выбирайте мамонтовые сорта для семян или ветвистые для цветения и тени", - советует Джадд.

По ее словам, сроки созревания различаются, но можно найти подсолнухи, которые созревают примерно за 50 дней.

6. Настурция

Колокольчатые цветы настурций (Tropaeolum) бывают разных ярких цветов - от нежно-желтых до ярко-оранжевых. Эти цветы не только быстро растут, но и отпугивают вредителей, что делает их невероятным растением-компаньоном. Некоторые виды являются вьющимися: они изысканно плетутся на опору, создавая яркое украшение.

7. Календула

Цветы календулы бывают золотого, оранжевого, белого и коричневого цветов. Она относится к семейству ромашек. Некоторые сорта этого растения созревают только за 50 дней. Календула будет продолжать цвести до первых заморозков.

8. Василек

Василек (Centaurea cyanus) - еще один представитель семейства ромашек с миниатюрными круглыми сине-фиолетовыми цветами и большим количеством привлекательных листьев. Это растение мгновенно наполнит ваш сад цветом и шармом.

9. Космея

Сначала кажется, что космея (Cosmos bipinnatus) выпускает только большое количество папоротникообразных листьев. Но именно тогда, когда вы думаете, что это так, появляются прекрасные цветы, похожие на ромашки. Цветы бывают разных цветов. Они быстро разрастаются на большую площадь, если им это позволить.

10. Девичьи глазки, или кореопсис

Кореопсис (Coreopsis) известен своим быстрым ростом и неприхотливостью к уходу. Он быстро наполняет сад оттенками желтого и оранжевого (а иногда и оттенками красного и фиолетового) и является надежным выбором для летнего цветения.

Смотрите видео о том, какие цветы можно сеять в июне в открытый грунт

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