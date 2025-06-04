Проблема серьезная: почему на плодовых деревьях краснеют листья

Если вы заметили, что листья растений краснеют или становятся бордовыми, не игнорируйте этот знак.

https://glavred.info/sad-ogorod/pochemu-na-plodovyh-derevyah-krasneyut-listya-10670477.html Ссылка скопирована

Почему на плодовых деревьях краснеют листья / Фото: скриншот

Вы узнаете:

Почему на яблонях появляются красные листья

Как бороться с этой проблемой

Многие из нас замечали тревожный сигнал: листья на яблоне, груше или вишне начинают краснеть, теряя естественный цвет и прежнюю силу. И первый вопрос, который возникает — что означает, если листья растений краснеют? Это может быть не просто сезонный сбой, а важный признак проблем с питанием дерева.

Что означают красные листья на яблоне?

Если на яблоне внезапно начали появляться красные или бордовые листья — это часто говорит о дефиците азота, пишет портал на Пенсии. При этом:

листья становятся мелкими и бледно-зелёными,

старые листья приобретают оранжевый, красный или пурпурный оттенок,

побеги укорачиваются и утолщаются,

черешки листьев растут под острым углом,

плоды получаются мелкими, жёсткими и теряют вкусовые качества.

Такой симптом — это защитная реакция растения на голодание, при котором дерево экономит ресурсы и сбрасывает листву раньше времени.

Почему листья становятся бордовыми или пурпурными?

Краснота и бордовый цвет листьев у плодовых деревьев нередко сигнализируют о нехватке фосфора или калия. Например:

при дефиците калия листья приобретают красновато-коричневые пятна, особенно по краям, становятся морщинистыми и могут отмирать, не опадая;

при недостатке фосфора нижняя часть листа становится бледной, с фиолетовыми оттенками;

а дефицит цинка приводит к пятнистости и деформации листьев, особенно в кислых и щелочных почвах.

Покраснение листвы у яблони, груши, сливы или вишни чаще всего связано с нарушением питания. Это не болезнь, а последствие дефицита микро- и макроэлементов, особенно:

азота, фосфора, калия, цинка, железа.

Причины могут быть следующими:

обеднённая или щелочная почва,

длительное отсутствие подкормок,

плохое усвоение элементов из-за засухи или переувлажнения,

истощение дерева после плодоношения.

Что делать, если листья краснеют?

Проверьте состав почвы — можно сделать анализ, чтобы узнать, каких элементов не хватает. Подкормите деревья — используйте комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий и микроэлементы. Регулярно мульчируйте и поливайте, особенно в жаркий период, чтобы улучшить усвоение питательных веществ. Следите за рН почвы — при щелочной реакции цинк и фосфор усваиваются хуже. Убирайте опавшие листья и обрезайте слабые побеги, чтобы снизить нагрузку на дерево.

Смотрите видео о том, что делать если покраснели листья на деревьях:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред