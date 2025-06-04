Проблема серьезная: почему на плодовых деревьях краснеют листья

Вы узнаете:
- Почему на яблонях появляются красные листья
- Как бороться с этой проблемой
Многие из нас замечали тревожный сигнал: листья на яблоне, груше или вишне начинают краснеть, теряя естественный цвет и прежнюю силу. И первый вопрос, который возникает — что означает, если листья растений краснеют? Это может быть не просто сезонный сбой, а важный признак проблем с питанием дерева.
Что означают красные листья на яблоне?
Если на яблоне внезапно начали появляться красные или бордовые листья — это часто говорит о дефиците азота, пишет портал на Пенсии. При этом:
- листья становятся мелкими и бледно-зелёными,
- старые листья приобретают оранжевый, красный или пурпурный оттенок,
- побеги укорачиваются и утолщаются,
- черешки листьев растут под острым углом,
- плоды получаются мелкими, жёсткими и теряют вкусовые качества.
Такой симптом — это защитная реакция растения на голодание, при котором дерево экономит ресурсы и сбрасывает листву раньше времени.
Почему листья становятся бордовыми или пурпурными?
Краснота и бордовый цвет листьев у плодовых деревьев нередко сигнализируют о нехватке фосфора или калия. Например:
- при дефиците калия листья приобретают красновато-коричневые пятна, особенно по краям, становятся морщинистыми и могут отмирать, не опадая;
- при недостатке фосфора нижняя часть листа становится бледной, с фиолетовыми оттенками;
- а дефицит цинка приводит к пятнистости и деформации листьев, особенно в кислых и щелочных почвах.
Покраснение листвы у яблони, груши, сливы или вишни чаще всего связано с нарушением питания. Это не болезнь, а последствие дефицита микро- и макроэлементов, особенно:
- азота,
- фосфора,
- калия,
- цинка,
- железа.
Причины могут быть следующими:
- обеднённая или щелочная почва,
- длительное отсутствие подкормок,
- плохое усвоение элементов из-за засухи или переувлажнения,
- истощение дерева после плодоношения.
Что делать, если листья краснеют?
Проверьте состав почвы — можно сделать анализ, чтобы узнать, каких элементов не хватает. Подкормите деревья — используйте комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий и микроэлементы. Регулярно мульчируйте и поливайте, особенно в жаркий период, чтобы улучшить усвоение питательных веществ. Следите за рН почвы — при щелочной реакции цинк и фосфор усваиваются хуже. Убирайте опавшие листья и обрезайте слабые побеги, чтобы снизить нагрузку на дерево.
Смотрите видео о том, что делать если покраснели листья на деревьях:
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